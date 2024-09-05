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    • КДК не накажет «Спартак» за матч с «Динамо» Мх: видеозапись с кричалкой фанатов имеет признаки монтажа

    КДК не накажет «Спартак» за матч с «Динамо» Мх: видеозапись с кричалкой фанатов имеет признаки монтажа

    Глава контрольно‑дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц объяснил, почему «Спартак» не будет наказан по итогам матча 3-го тура группового этапа Кубка России с махачкалинским «Динамо» (0:1).

    «По материалам, появившимся в СМИ, начали рассмотрение по матчу «Спартака» в игре с махачкалинским «Динамо» в Кубке России. На видео, размещенном в отрытом доступе, было скандирование активными болельщиками «Спартака»: «Россия для русских, Москва для москвичей». В рапорте инспектора и комиссара подобных записей не было, но по интернету распространились видео.

    Пригласили представителей «Спартака», они на 26 листах предоставили заключение независимого специалиста. Вывод экспертизы подтвердил: видеозапись имеет признаки монтажа, выражающиеся в наложении аудиопотока на видеопоток.

    В связи с отсутствием дисциплинарного нарушения делопроизводство в отношении «Спартака» прекратить», – сказал Григорьянц.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    05.09.2024 16:39
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    Комментарии (16)
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    NewLife
    1725545199
    А тот, кто представил этот фальшак, белый и пушистый ? Вы за что там зарплату получаете. Позор российского футбола, получать такие видосы.
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    ...уефан
    1725547247
    ..."А кто это сделал?"(с)...
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    Номэд
    1725550631
    Происки бом.жей
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    The only one
    1725551447
    А найти кто это сделал, кто выложил в инет не судьба?
    Ответить
    zigbert
    1725552993
    Справедливость восторжествовала. Но не мешало бы наказать тех кто занимается этим фейком.
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    Айболид
    1725558752
    Это про "позор Зениту" видосы фейковые ,их на студии кабельного телевидения "тарасовка ТВ" клепают .
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    ivany4
    1726758416
    КДК разрушит футбол в России! Вместо того, что бы выяснить появления фейк-видео. разжигающего этническую ненависть, они спокойно умыли руки. А ведь существуют и более значимые органы власти, способные провести такое расследование. Ну а пока суть да дело, у меня два варианта - 1. ципсо 2. структура подготовки празднования 100 летия сбг.
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