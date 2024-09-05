КДК не накажет «Спартак» за матч с «Динамо» Мх: видеозапись с кричалкой фанатов имеет признаки монтажа

Глава контрольно‑дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц объяснил, почему «Спартак» не будет наказан по итогам матча 3-го тура группового этапа Кубка России с махачкалинским «Динамо» (0:1).

«По материалам, появившимся в СМИ, начали рассмотрение по матчу «Спартака» в игре с махачкалинским «Динамо» в Кубке России. На видео, размещенном в отрытом доступе, было скандирование активными болельщиками «Спартака»: «Россия для русских, Москва для москвичей». В рапорте инспектора и комиссара подобных записей не было, но по интернету распространились видео.

Пригласили представителей «Спартака», они на 26 листах предоставили заключение независимого специалиста. Вывод экспертизы подтвердил: видеозапись имеет признаки монтажа, выражающиеся в наложении аудиопотока на видеопоток.

В связи с отсутствием дисциплинарного нарушения делопроизводство в отношении «Спартака» прекратить», – сказал Григорьянц.