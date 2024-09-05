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    «Спартак» увеличил предложение по Мангашу

    «Спартак» добавил к предложению для «Витории Гимараеш» о покупке защитника Рикарду Мангаша за 2 миллиона евро еще 500 тысяч в виде бонусов при достижении определенных целей. По данным O Jogo, московский клуб направил проект контракта для уточнения деталей в среду вечером.

    Ожидается, что сделка между клубами будет закрыта уже в четверг. В субботу Мангаш может вылететь в Москву для подписания контракта, но прежде футболист должен обратиться в посольство для получения визы.

    • 26-летний португалец провел в этом сезоне 10 матчей, забил 4 гола, отдал 2 передачи.
    • Контракт Мангаша с «Виторией Гимараеш» рассчитан до 30 июня 2026 года.

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    Источник: O Jogo

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    05.09.2024 15:51
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    Комментарии (6)
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    ...уефан
    1725542916
    ...шикуют, на фоне продажи Соболева...
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    alefreddy
    1725546036
    недорого да и забивной защитник
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    zigbert
    1725553131
    Трудно сказать что он из себя представляет. Однако хороший защитник не помешает команде.
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    САДЫЧОК
    1725555062
    Зачем он нужен? Лучше переплатить за Колдобу и продать неликвид Умярова, Рябчука.Мозеса Мартинса...
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