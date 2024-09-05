«Спартак» увеличил предложение по Мангашу

«Спартак» добавил к предложению для «Витории Гимараеш» о покупке защитника Рикарду Мангаша за 2 миллиона евро еще 500 тысяч в виде бонусов при достижении определенных целей. По данным O Jogo, московский клуб направил проект контракта для уточнения деталей в среду вечером.

Ожидается, что сделка между клубами будет закрыта уже в четверг. В субботу Мангаш может вылететь в Москву для подписания контракта, но прежде футболист должен обратиться в посольство для получения визы.