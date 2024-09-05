«Краснодар» отправил запрос по переходу Даку

«Краснодар» направил запрос в «Рубин» о возможности трансфера нападающего Мирлинда Даку. По данным Metaratings.ru, форвард рассматривается «быками» в качестве замену Джону Кордобе в случае ухода колумбийца.

Впоследствии стало известно о срыве трансфера Кордобы в «Спартак», поскольку московский клуб не устроили запросы форварда и его агента по зарплате.