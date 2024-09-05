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    «Краснодар» отправил запрос по переходу Даку

    «Краснодар» направил запрос в «Рубин» о возможности трансфера нападающего Мирлинда Даку. По данным Metaratings.ru, форвард рассматривается «быками» в качестве замену Джону Кордобе в случае ухода колумбийца.

    Впоследствии стало известно о срыве трансфера Кордобы в «Спартак», поскольку московский клуб не устроили запросы форварда и его агента по зарплате.

    • 26-летний Даку в этом сезоне провел за «Рубин» 7 матчей, забил 5 голов, отдал 3 передачи.
    • Контракт игрока сборной Албании с казанцами рассчитан до 30 июня 2026 года.
    • Transfermarkt оценивает стоимость Даку в 3 миллиона евро.

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    Источник: Metaratings.ru

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    05.09.2024 15:00
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    Комментарии (9)
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    MazaiNN
    1725537776
    Почем ваш хлопец?
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    panamorenkow
    1725540858
    Если подумать серьёзно, то не стоит покупать прогнозы на спорт в телеге и всякмх пабликах. Это обман. Проверяли. Лучше найдите в яндексе старый и надёжный сайт прогнозов по фразе «бронзовый прогноз». С 2013 года работают. Гарантия на победу!
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    Пригожин Женя
    1725541025
    20 млн евро!
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    slavа0508
    1725541884
    На месте Рубина загнул бы 20 лямов евриков и без торга ...
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    Дубина
    1725541984
    Не видать коровам Даку!!!
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    The only one
    1725554398
    20 баранов, холодильник "Бирюса" и путёвка... в Магадан.
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