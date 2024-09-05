«Краснодар» отправил запрос по переходу Даку

«Краснодар» направил запрос в «Рубин» о возможности трансфера нападающего Мирлинда Даку. По данным Metaratings.ru, форвард рассматривается «быками» в качестве замену Джону Кордобе в случае ухода колумбийца.
Впоследствии стало известно о срыве трансфера Кордобы в «Спартак», поскольку московский клуб не устроили запросы форварда и его агента по зарплате.
- 26-летний Даку в этом сезоне провел за «Рубин» 7 матчей, забил 5 голов, отдал 3 передачи.
- Контракт игрока сборной Албании с казанцами рассчитан до 30 июня 2026 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость Даку в 3 миллиона евро.