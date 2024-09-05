Канчельскис назвал страну с худшим судейством в Европе

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис считает, что в чемпионате России на VAR работают арбитры-жулики.

«Самое худшее судейство Европы – у нас, в России. Это факт. Зачем вообще нужен судья в поле, если он просто ходит и ничего не решает – все время бегает к телевизору? Его надо убрать с поля тогда!

А на VAR сидят арбитры-жулики, не могут моменты разобрать правильно – по линии даже определить не могут. Честно, систему VAR тоже убрал бы, потому что пользы от нее нет, пока люди не научатся правильно пользоваться.

Наши арбитры хотят судить хорошо, но не умеют. Вот в этом главная проблема», – сказал Канчельскис.