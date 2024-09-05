Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?

    Канчельскис назвал страну с худшим судейством в Европе

    Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис считает, что в чемпионате России на VAR работают арбитры-жулики.

    «Самое худшее судейство Европы – у нас, в России. Это факт. Зачем вообще нужен судья в поле, если он просто ходит и ничего не решает – все время бегает к телевизору? Его надо убрать с поля тогда!

    А на VAR сидят арбитры-жулики, не могут моменты разобрать правильно – по линии даже определить не могут. Честно, систему VAR тоже убрал бы, потому что пользы от нее нет, пока люди не научатся правильно пользоваться.

    Наши арбитры хотят судить хорошо, но не умеют. Вот в этом главная проблема», – сказал Канчельскис.

    • Во вторник представители РПЛ встретились с главой судейского комитета РФС Милорадом Мажичем и руководителем департамента судейства РФС и председателем ЭСК РФС Павлом Каманцевым.
    • Клубы предложили ряд мер для улучшения судейства.

    Новости по теме
    Канчельскис: «Сейчас я бы получал в Англии 60-70 миллионов евро в год» 9
    Канчельскис: «Ассисты Дзюбы говорят об уровне РПЛ» 3
    Канчельскис прокомментировал сравнение Миранчука с Месси 2
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.09.2024 14:03
    Рекомендуем
    Комментарии (10)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Spartak_forv@
    1725534945
    Мне кажется,что при желании можно найти абсолютно идентичные высказывания про судей, про ВАР,абсолютно в любой стране
    Ответить
    Каратель помойников
    1725542873
    Наши арбитры хотят судить хорошо,но вот жадность и алчность сводит на нет все усилия
    Ответить
    raritet
    1725545980
    Лично не сказал бы . И не из патриотизма. Взять лучшую лигу. АПЛ. Чвстенько наблюдал такие перлы от судей, наша лига просто наивный младенец. Скорее всего, здесь дело исключительно в количестве денег.
    Ответить
    The only one
    1725554557
    Самое худшее судейство Европы – у нас, в России. Но самое лучшее в Азии- у нас, в России.
    Ответить
    The only one
    1725554639
    А ничё, что глава судейского комитета РФС Милорад Мажич - засланный казачек из той же эвропы?
    Ответить
    Bez Imeni
    1725556577
    наши судьи ни чем не хуже и не лучше чем в Европе
    Ответить
    Интерес
    1725559513
    Видимо,принципиально ЧЕ-24 не смотрел.
    Ответить
    BRO_football
    1725570334
    Он прав! Не вижу смысла оправдывать наше судейство перед кем-либо
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+