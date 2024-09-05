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    • Глушаков заявил, что никогда не перешел бы в «Зенит», но вскрылось согласие игрока на трансфер в Петербург

    Глушаков заявил, что никогда не перешел бы в «Зенит», но вскрылось согласие игрока на трансфер в Петербург

    Андрей Бодров, бывший глава пресс-службы «Локомотива», отреагировал на слова Дениса Глушакова.

    • Экс-футболист «Локо» заявил, что никогда не перешел бы в «Зенит».

    «Было близко.

    Летели с январского сбора, Денис говорил «спасибо» и угощал коньяком – февральский сбор планировался уже в «Зените».

    А потом срывалось», – написал Бодров, дав понять, что Глушаков в действительности соглашался на трансфер в «Зенит».

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    Источник: телеграм-канал Андрея Бодрова

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    05.09.2024 13:26
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    Комментарии (13)
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    FRZZ
    1725532475
    Значит Глушак 3,14дит, как всегда в основном.
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    agranomowow
    1725532489
    Парни, не ведитесь, как я, на всякие телеги по прогнозам – кидалово полное. Найдите в яндексе сайт по фразе: «бронзовый прогноз». 11 лет ему! Сайт на первом месте выходит. Доверять можно. МАТЧ ТВ о них говорил. Гарантия на победу!
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    Benifacto
    1725532918
    ну вообще рассказывать приватные вещи, обсуждаемые под синькой, подленький поступок....фамилия не бодров явно должна быть....
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    Romeo 123
    1725533051
    Честно говоря какой российский футболист не хочет в зенит , все хотят . Чемпионат выиграть и денег заработать просто некоторые как глушаков лукавят
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    Spartak_forv@
    1725535195
    А после того как срывалось и трезвел,убеждал себя,что сам отказался от перехода)
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    srg38
    1725541829
    Он говорил что ненавидит Спартак и никогда туда не перейдет. Это тот ещё *******
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    Persona_non_Grata
    1725543487
    Верить глушакову ??? - Что, еще есть такие ???...
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    Александр.Т.
    1725546296
    Да глушак тот еще тип
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    Александр-Балашов-google
    1725559405
    Тут правда у всех своя.
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    Vert255
    1725593742
    Глушак побежал бы в зенитушку,если бы не синька
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