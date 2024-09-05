Глушаков заявил, что никогда не перешел бы в «Зенит», но вскрылось согласие игрока на трансфер в Петербург

Андрей Бодров, бывший глава пресс-службы «Локомотива», отреагировал на слова Дениса Глушакова.

Экс-футболист «Локо» заявил, что никогда не перешел бы в «Зенит».

«Было близко.

Летели с январского сбора, Денис говорил «спасибо» и угощал коньяком – февральский сбор планировался уже в «Зените».

А потом срывалось», – написал Бодров, дав понять, что Глушаков в действительности соглашался на трансфер в «Зенит».