Глушаков заявил, что никогда не перешел бы в «Зенит», но вскрылось согласие игрока на трансфер в Петербург

Андрей Бодров, бывший глава пресс-службы «Локомотива», отреагировал на слова Дениса Глушакова.
- Экс-футболист «Локо» заявил, что никогда не перешел бы в «Зенит».
«Было близко.
Летели с январского сбора, Денис говорил «спасибо» и угощал коньяком – февральский сбор планировался уже в «Зените».
А потом срывалось», – написал Бодров, дав понять, что Глушаков в действительности соглашался на трансфер в «Зенит».
- Больше всего матчей в карьере 37-летний футболист провел за «Спартак» (173 игры, 23 гола, 10 ассистов).
- «Спартак» на «Зенит» на прошлой неделе сменил форвард Александр Соболев.