Пиняев рассказал, чему его научил Дзюба

Нападающий «Локомотива» Сергей Пиняев оценил пребывание в команде вместе с Артемом Дзюбой.
«Дзюба – фигура, личность. Научился у него справляться с давлением, абстрагироваться, настраивать свою голову на работу.
Добрый подсказ был, есть и будет. Он никогда не выходил за рамки. Дзюба очень помог нам на важном отрезке», – сказал Пиняев.
- 36-летний Дзюба в прошлом сезоне провел 26 матчей за «Локомотив», забил 4 гола, отдал 4 передачи.
- Сейчас нападающий находится в статусе свободного агента.
- Дзюба – лучший бомбардир в истории РПЛ.