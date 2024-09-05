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    Пиняев рассказал, чему его научил Дзюба

    Нападающий «Локомотива» Сергей Пиняев оценил пребывание в команде вместе с Артемом Дзюбой.

    «Дзюба – фигура, личность. Научился у него справляться с давлением, абстрагироваться, настраивать свою голову на работу.

    Добрый подсказ был, есть и будет. Он никогда не выходил за рамки. Дзюба очень помог нам на важном отрезке», – сказал Пиняев.

    • 36-летний Дзюба в прошлом сезоне провел 26 матчей за «Локомотив», забил 4 гола, отдал 4 передачи.
    • Сейчас нападающий находится в статусе свободного агента.
    • Дзюба – лучший бомбардир в истории РПЛ.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.09.2024 12:23
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    Комментарии (3)
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    DOCTOR PENALTY
    1725532183
    Уверен, прочитав заголовок, все подумали о рекламе Мегафона. ))) **
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    SanInstructor
    1725539529
    и ещё дрокать...
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    Osianin1969
    1725682621
    Как руку менять
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