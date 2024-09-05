Пиняев рассказал, чему его научил Дзюба

Нападающий «Локомотива» Сергей Пиняев оценил пребывание в команде вместе с Артемом Дзюбой.

«Дзюба – фигура, личность. Научился у него справляться с давлением, абстрагироваться, настраивать свою голову на работу.

Добрый подсказ был, есть и будет. Он никогда не выходил за рамки. Дзюба очень помог нам на важном отрезке», – сказал Пиняев.