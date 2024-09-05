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    Пиняев рассказал, есть ли в «Локо» дедовщина

    Нападающий «Локомотива» Сергей Пиняев рассказал об атмосфере в коллективе.

    «В нашей команде, к счастью, нет дедовщины. Это дает возможность молодым развиваться. От Димы Баринова и других опытных футболистов идет только поддержка, исключительно рабочий подсказ. Все желают молодежи только развития.

    Понятно, что могут быть ошибки, а молодых учат правильно на них реагировать. Если у тебя правильная реакция, то тебе все простится. Нужно адекватно относиться к ошибкам – отдавать всего себя игре, отрабатывать и исправлять», – сказал Пиняев.

    • 19-летний Пиняев в «Локо» с начала 2023 года.
    • Его статистика: 58 матчей, 6 голов, 7 ассистов.
    • Сергеем интересуются «Зенит» и «Спартак».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.09.2024 11:20
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