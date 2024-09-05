Алип: «Попросил перенести тоннель для новичков «Зенита», пока все не вернутся»

Защитник «Зенита» и сборной Казахстана Нуралы Алип ждет тоннеля для новичков клуба.

Нуралы имеет в виду традиционный тоннель из футболистов, через который пробегают новички и получают символические удары.

– Не будь паузы, Лусиано Гонду в честь дубля наверняка ждал бы на базе еще один тоннель. Но у команды сейчас выходные, а вы уезжаете в сборную. Как с этим теперь быть?

– Ждем еще одного новичка. И поэтому попросил помощника главного тренера Вильяма де Оливейру перенести оба тоннеля до того момента, когда все вернутся.