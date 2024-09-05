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    • Алип: «Попросил перенести тоннель для новичков «Зенита», пока все не вернутся»

    Алип: «Попросил перенести тоннель для новичков «Зенита», пока все не вернутся»

    Защитник «Зенита» и сборной Казахстана Нуралы Алип ждет тоннеля для новичков клуба.

    • Нуралы имеет в виду традиционный тоннель из футболистов, через который пробегают новички и получают символические удары.

    – Не будь паузы, Лусиано Гонду в честь дубля наверняка ждал бы на базе еще один тоннель. Но у команды сейчас выходные, а вы уезжаете в сборную. Как с этим теперь быть?

    – Ждем еще одного новичка. И поэтому попросил помощника главного тренера Вильяма де Оливейру перенести оба тоннеля до того момента, когда все вернутся.

    • Казахстан выступает в Лиге наций.
    • Следующий соперник «Зенита» – ЦСКА.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    05.09.2024 10:16
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    Комментарии (2)
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    Garrincha58
    1725524562
    Алипу не терпится влепить подж...к бывшему спартаковцу
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