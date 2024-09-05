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    • Карпин – о конкуренции России с топ-сборными после снятия бана: «А раньше мы были конкурентоспособными?»

    Карпин – о конкуренции России с топ-сборными после снятия бана: «А раньше мы были конкурентоспособными?»

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о потенциальном возвращении команды на международную арену.

    – Не перестанет ли сборная России быть конкурентоспособной [на уровне топ-сборных после снятия бана]?

    – А мы до этого были конкурентоспособными? Да? Каждый раз играли на чемпионатах Европы и мира? Посмотрим. На этот вопрос ни у кого ответа нет.

    • Россия отстранена от официальных матчей с 2022 года.
    • Команда проводит товарищеские встречи.
    • В 16:00 мск россияне начнут матч с Вьетнамом, а 7 сентября сыграют с Таиландом.

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    Источник: «Советский спорт»

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    05.09.2024 09:23
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    Комментарии (13)
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    Таврида
    1725519082
    "На этот вопрос ни у кого ответа нет." Четко, по делу, видно что человек не зря казенный хлебушек с маслом ест.
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    ...уефан
    1725519747
    ...а наша сборная - тема спорная...
    Ответить
    TIMOTHY
    1725520972
    Выйдем и порвём всех со злости)
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    aldo conte
    1725523462
    Не все из моих ровесников - пенсов доживут до снятия санкций. А те кто доживёт, будут хлебать горечь поражений полной чашей. Чудес не бывает - годы отлучения от международного футбола пагубно скажутся и на сборной, и на клубах. Одна будет радость, что многократный колхозный чемпион "Зенька" будет в Лиге Чемпионов в полном говне.
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    edw7777
    1725525080
    Положим были. Только не тогда, когда Карпин за сборную играл и вместо футбола на тренеров кляузы писал.
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    Damir07
    1725525218
    Ооооо об этом думать и тем более говорить очень рано
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    FWSPM
    1725528370
    Не были валерик прав
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    Vlad-VS-google
    1725530866
    Вроде не иудей, а постоянно вопросом на вопрос отвечает. Причем риторическим.
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    neim
    1725542357
    Тут надо Карпину напомнить, что в 2008 году да, были конкурентноспособными, да и в 2018 тоже.. Не уж-то карпуха память потерял, или просто дурачком прикидывается ?
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    Константин-Шапкин-google
    1725549384
    Каждый чих обсуждают. Заняться нечем что-ли? Любит наш народ предполагать и мечтать
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