Карпин – о конкуренции России с топ-сборными после снятия бана: «А раньше мы были конкурентоспособными?»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о потенциальном возвращении команды на международную арену.

– Не перестанет ли сборная России быть конкурентоспособной [на уровне топ-сборных после снятия бана]?

– А мы до этого были конкурентоспособными? Да? Каждый раз играли на чемпионатах Европы и мира? Посмотрим. На этот вопрос ни у кого ответа нет.