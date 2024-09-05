Карпин – о конкуренции России с топ-сборными после снятия бана: «А раньше мы были конкурентоспособными?»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о потенциальном возвращении команды на международную арену.
– Не перестанет ли сборная России быть конкурентоспособной [на уровне топ-сборных после снятия бана]?
– А мы до этого были конкурентоспособными? Да? Каждый раз играли на чемпионатах Европы и мира? Посмотрим. На этот вопрос ни у кого ответа нет.
- Россия отстранена от официальных матчей с 2022 года.
- Команда проводит товарищеские встречи.
- В 16:00 мск россияне начнут матч с Вьетнамом, а 7 сентября сыграют с Таиландом.