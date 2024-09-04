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    • Радимов – о Соболеве в «Зените»: «Это погоня не за деньгами»

    Радимов – о Соболеве в «Зените»: «Это погоня не за деньгами»

    Владислав Радимов высказался о мотивации Александра Соболева играть за «Зенит».

    – Конечно, свой шанс в «Зените» Соболев получит, потому что не просто так его на скамейку взяли, а дальше уже как он его использует. Понятно, что «Зенит» – это не «Спартак».

    И самое главное, что Соболев хотел в «Зенит», но он, наверное, хочет титулов, а в «Зените» это сделать, как мы видим в последние шесть лет, гораздо легче.

    Насколько я понял, в деньгах он не выиграл. То есть это не вопрос погони за деньгами. Это вопрос погони за титулами. Для нормального человека это абсолютно естественно, что ты хочешь что-то выиграть.

    – А какая будет ирония, если «Спартак» в этом сезоне возьмет и станет вдруг чемпионом?!

    – Ну, в общем-то, для Соболева будет, конечно, да. В принципе, такое возможно, исключать в футболе ничего нельзя.

    • Соболева купили у «Спартака» за 10 млн евро.
    • Контракт с ним подписан по схеме «3+1».
    • За предыдущую команду нападающий выступал с января 2020 года: 140 матчей, 58 голов, 32 ассиста.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    04.09.2024 23:23
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    Комментарии (5)
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    TIMOTHY
    1725508011
    Из Спартака все бегут
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    Скай
    1725512494
    будет забавно ежели бом жатня, а том числе и Соболь, соснет в этом сезоне. И тады останутся у Сашки одни занозы в жопе и бом жацкая вонь. бу га га
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    полиграф-шариков-yandex
    1725598603
    бабло и ничего более
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