ЦСКА завершил летнюю трансферную кампанию: известна причина

В ЦСКА не будет новичков до зимнего трансферного окна.

Московский клуб вынужденно завершил кампанию из-за дефицита бюджета.

«Прямо сейчас у клуба нет денег хотя бы на один трансфер. Главная проблема – у клуба нет якорного акционера, который давал бы деньги – в том числе на трансферную кампанию. У клуба прямо сейчас дефицит бюджета», – сообщил источник