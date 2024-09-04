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    • ЦСКА завершил летнюю трансферную кампанию: известна причина

    ЦСКА завершил летнюю трансферную кампанию: известна причина

    В ЦСКА не будет новичков до зимнего трансферного окна.

    Московский клуб вынужденно завершил кампанию из-за дефицита бюджета.

    «Прямо сейчас у клуба нет денег хотя бы на один трансфер. Главная проблема – у клуба нет якорного акционера, который давал бы деньги – в том числе на трансферную кампанию. У клуба прямо сейчас дефицит бюджета», – сообщил источник

    • ЦСКА идет на 5-м месте в РПЛ с 13 очками в 7 турах.
    • Летом состав армейцев пополнили 5 новичков.
    • Суммарно они потратили 1,6 миллиона евро – 1,5 млн на Артема Шуманского из «Ариса» и 100 тысяч на Амирхоссейна Риванди из иранского КИА.
    • Рифат Жемалетдинов, Секу Койта и Данил Круговой присоединились к команде в качестве свободных агентов.

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    Источник: «Чемпионат»

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    04.09.2024 22:51
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    Комментарии (9)
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    BRO_football
    1725480308
    Бабаев: Работа будет вестись до закрытия окна, но никакой конкретики пока сказать не могу. А вот и конкретика подъехала! Спонсорами вся майка облеплена, а денег всё так же нет!
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    Snek
    1725488294
    Ну, конечно, Орешкина нет, нет и денег. Только правда толку от денег Орешкина нет. А у Гинера денег как не было, так и нет.
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    АЛЕКС 58
    1725508611
    И куда они делись,деньги?
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    biber.ru
    1725511110
    Денег нет, но вы держитесь! Счастья и здоровья вам!
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    bratskij
    1725596765
    Орешкин все бабло на такси прокатал по городам, выведывая сплетни у таксистов.
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