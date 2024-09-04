ЦСКА завершил летнюю трансферную кампанию: известна причина

В ЦСКА не будет новичков до зимнего трансферного окна.
Московский клуб вынужденно завершил кампанию из-за дефицита бюджета.
«Прямо сейчас у клуба нет денег хотя бы на один трансфер. Главная проблема – у клуба нет якорного акционера, который давал бы деньги – в том числе на трансферную кампанию. У клуба прямо сейчас дефицит бюджета», – сообщил источник
- ЦСКА идет на 5-м месте в РПЛ с 13 очками в 7 турах.
- Летом состав армейцев пополнили 5 новичков.
- Суммарно они потратили 1,6 миллиона евро – 1,5 млн на Артема Шуманского из «Ариса» и 100 тысяч на Амирхоссейна Риванди из иранского КИА.
- Рифат Жемалетдинов, Секу Койта и Данил Круговой присоединились к команде в качестве свободных агентов.