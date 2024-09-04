Талалаев проведет переговоры с клубом Первой лиги

Андрей Талалаев может в ближайшее время вернуться к тренерской работе.

51-летний специалист проведет переговоры с «Балтикой».

«Да, завтра встречаюсь с руководством «Балтики». Обсудим комплекс вопросов по поводу возможного долгосрочного сотрудничества и того, что необходимо для достижения результата и планомерного развития клуба», – сказал Талалаев.