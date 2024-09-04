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    Талалаев проведет переговоры с клубом Первой лиги

    Андрей Талалаев может в ближайшее время вернуться к тренерской работе.

    51-летний специалист проведет переговоры с «Балтикой».

    «Да, завтра встречаюсь с руководством «Балтики». Обсудим комплекс вопросов по поводу возможного долгосрочного сотрудничества и того, что необходимо для достижения результата и планомерного развития клуба», – сказал Талалаев.

    • Сейчас «Балтику» возглавляет Александр Грищенко.
    • Команда идет на 6-м месте в Первой лиге с 13 очками в 8 турах.
    • Талалаева минувшим летом уволили из «Химок» из-за разногласий с руководством клуба.

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    Источник: Metaratings

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    04.09.2024 20:55
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