Талалаев проведет переговоры с клубом Первой лиги

Андрей Талалаев может в ближайшее время вернуться к тренерской работе.
51-летний специалист проведет переговоры с «Балтикой».
«Да, завтра встречаюсь с руководством «Балтики». Обсудим комплекс вопросов по поводу возможного долгосрочного сотрудничества и того, что необходимо для достижения результата и планомерного развития клуба», – сказал Талалаев.
- Сейчас «Балтику» возглавляет Александр Грищенко.
- Команда идет на 6-м месте в Первой лиге с 13 очками в 8 турах.
- Талалаева минувшим летом уволили из «Химок» из-за разногласий с руководством клуба.