Карпин одной фразой описал матчи сборной России с Вьетнамом и Таиландом

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал об уникальности товарищеских матчей с Вьетнамом и Таиландом.
– Я даже не бегал, но уже такой (потный). Большая влажность, тяжело будет 100%. И поле не идеальное. Сами видите, определяйте.
– У медиков будет большая нагрузка?
– Да, придется следить. Не знаю, тяжело это или нет. Но пополнять водный баланс и использовать солевые добавки надо.
Вьетнамскую кухню пробовать не планирую. Не люблю. Ни китайскую, ни вьетнамскую.
– Реально ли в такую погоду провести целый матч?
– Многое зависит от соперника и интенсивности. Центральные защитники в принципе выдержат. Это самые влажные матчи за карьеру.
- Россия и Вьетнам встретятся в четверг, 5 сентября.
- Начало матча – в 16:00 мск.
- В субботу россияне сыграют с Таиландом.