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    • Карпин одной фразой описал матчи сборной России с Вьетнамом и Таиландом

    Карпин одной фразой описал матчи сборной России с Вьетнамом и Таиландом

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал об уникальности товарищеских матчей с Вьетнамом и Таиландом.

    – Я даже не бегал, но уже такой (потный). Большая влажность, тяжело будет 100%. И поле не идеальное. Сами видите, определяйте.

    – У медиков будет большая нагрузка?

    – Да, придется следить. Не знаю, тяжело это или нет. Но пополнять водный баланс и использовать солевые добавки надо.

    Вьетнамскую кухню пробовать не планирую. Не люблю. Ни китайскую, ни вьетнамскую.

    – Реально ли в такую погоду провести целый матч?

    – Многое зависит от соперника и интенсивности. Центральные защитники в принципе выдержат. Это самые влажные матчи за карьеру.

    • Россия и Вьетнам встретятся в четверг, 5 сентября.
    • Начало матча – в 16:00 мск.
    • В субботу россияне сыграют с Таиландом.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    04.09.2024 19:07
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    Комментарии (3)
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    ...уефан
    1725466859
    ...жаль, что игра на поле, а не в джунглях, они б вам показали, какой он футбол по-вьетнамски)...
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    alex1951
    1725469384
    Ничяво Карпуха я не понял....вы тудым пожрать едите...или на минном поле мячик погонять?
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    neveldomha
    1725472766
    Супчик фо с утра после вьетнамского самогона вечером. Ничерта ты Валера не понимаешь в национальной кухне
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