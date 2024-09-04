Карпин одной фразой описал матчи сборной России с Вьетнамом и Таиландом

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал об уникальности товарищеских матчей с Вьетнамом и Таиландом.

– Я даже не бегал, но уже такой (потный). Большая влажность, тяжело будет 100%. И поле не идеальное. Сами видите, определяйте.

– У медиков будет большая нагрузка?

– Да, придется следить. Не знаю, тяжело это или нет. Но пополнять водный баланс и использовать солевые добавки надо.

Вьетнамскую кухню пробовать не планирую. Не люблю. Ни китайскую, ни вьетнамскую.

– Реально ли в такую погоду провести целый матч?

– Многое зависит от соперника и интенсивности. Центральные защитники в принципе выдержат. Это самые влажные матчи за карьеру.