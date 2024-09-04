Соболев раскрыл подробности общения с Семаком на первой тренировке в «Зените»

Новичок «Зенита» Александр Соболев ответил на вопросы о разговоре с главным тренером Сергеем Семаком и своих физических кондициях.

– Удалось ли уже пообщаться с тренерским штабом на тему вашей роли на поле?

– С тренерским штабом мы в контакте. Во вторник виделся с Сергеем Богдановичем, он приезжал на базу, хотя у команды был выходной. Мы тепло пообщались, но о моей роли и о футболе мы не говорили.

– Сколько тренировок уже провели? Готовы ли дебютировать в матче с «Кайратом» 8 сентября?

– Провел три индивидуальные тренировки. Я в хороших кондициях. Хорошо, что сейчас пауза на сборные: есть время потренироваться с командой. Надеюсь, в товарищеском матче уже сыграю. Как скажет тренерский штаб.