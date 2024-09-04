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    • Соболев раскрыл подробности общения с Семаком на первой тренировке в «Зените»

    Соболев раскрыл подробности общения с Семаком на первой тренировке в «Зените»

    Новичок «Зенита» Александр Соболев ответил на вопросы о разговоре с главным тренером Сергеем Семаком и своих физических кондициях.

    – Удалось ли уже пообщаться с тренерским штабом на тему вашей роли на поле?

    – С тренерским штабом мы в контакте. Во вторник виделся с Сергеем Богдановичем, он приезжал на базу, хотя у команды был выходной. Мы тепло пообщались, но о моей роли и о футболе мы не говорили.

    – Сколько тренировок уже провели? Готовы ли дебютировать в матче с «Кайратом» 8 сентября?

    – Провел три индивидуальные тренировки. Я в хороших кондициях. Хорошо, что сейчас пауза на сборные: есть время потренироваться с командой. Надеюсь, в товарищеском матче уже сыграю. Как скажет тренерский штаб.

    • Соболева купили у «Спартака» за 10 млн евро.
    • Контракт с ним подписан по схеме «3+1».
    • За предыдущую команду нападающий выступал с января 2020 года: 140 матчей, 58 голов, 32 ассиста.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.09.2024 17:59
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    Комментарии (7)
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    Cleaner
    1725464460
    Роль Дельфина в Зените - мячи подавать и лавку полировать!!!...)))
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    Спартач80
    1725466788
    " Господин назначил меня любимой женой ! " (с)
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    DMитрий
    1725480489
    Соболев раскрыл подробности общения с Семаком на первой тренировке в «Зените» - Мы тепло пообщались, но о моей роли и о футболе мы не говорили. Ну в общем как это часто бывает про заголовок и содержание.
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