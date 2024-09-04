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    Сафонов ответил, чего ему не хватает во Франции

    Вратарь сборной России Матвей Сафонов рассказал, что после перехода в «ПСЖ» редко ест любимое блюдо.

    – Что у тебя со скучанием по нашей еде?

    – Ну, я жду, что нам борщ дадут здесь, пока мы живeм, потому что борщ – моe любимое блюдо, и без него было тяжеловато, но я нашeл в Париже места, где готовят русскую еду, поэтому пару раз туда заезжал, когда совсем тяжело становилось.

    Так что, в принципе, борщ жду, но, в общем, по кухне не прям сильно соскучился.

    • Российского голкипера летом купили за 20 млн евро.
    • Он пока не дебютировал за парижан в официальных матчах.

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    Источник: ютуб-канал сборной России

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    04.09.2024 16:32
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    Комментарии (9)
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    Spartak_forv@
    1725456831
    Сам бы наварил себе кастрюлю на неделю)
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    Таврида
    1725457053
    Не хватает Vodka и Baltika 9.
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    The only one
    1725458312
    Борщ любят все...
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    Mirak92
    1725458974
    Свекла, капусты, говядины во Франции нету ? У тебя же там шкура есть, которая не покладая рук учит французский
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    somn
    1725732363
    Надо наверно помочь Матвею. Отправить ему бадейку квашеной капусты, свёколки, ну ещё чего, а то страдает парнишка.
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