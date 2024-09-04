Сафонов ответил, чего ему не хватает во Франции

Вратарь сборной России Матвей Сафонов рассказал, что после перехода в «ПСЖ» редко ест любимое блюдо.

– Что у тебя со скучанием по нашей еде?

– Ну, я жду, что нам борщ дадут здесь, пока мы живeм, потому что борщ – моe любимое блюдо, и без него было тяжеловато, но я нашeл в Париже места, где готовят русскую еду, поэтому пару раз туда заезжал, когда совсем тяжело становилось.

Так что, в принципе, борщ жду, но, в общем, по кухне не прям сильно соскучился.