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    Девушка Сафонова – о хейтерах: «Хер с ними»

    Марина Кондратюк, девушка вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова, высказалась о хейтерах.

    «Люди не хотят вникать в то, какие мы на самом деле. Они почитали что-то в интернете, а потом с этой информацией дальше идут и от нее пляшут.

    Но я верю, что адекватных и добрых людей больше, нежели злых, критикующих и беспочвенно поливающих грязью. Хер с ними с хейтерами. Пока они есть, мы будем идти дальше», – написала Кондратюк.

    • Летом Сафонов перешел из «Краснодара» в «ПСЖ».
    • Матвей еще не дебютировал за парижан в официальном матче.
    • Сафонов выступает за сборную России.

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    Источник: телеграм-канал Марины Кондратюк

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    04.09.2024 15:44
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