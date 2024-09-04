Девушка Сафонова – о хейтерах: «Хер с ними»

Марина Кондратюк, девушка вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова, высказалась о хейтерах.

«Люди не хотят вникать в то, какие мы на самом деле. Они почитали что-то в интернете, а потом с этой информацией дальше идут и от нее пляшут.

Но я верю, что адекватных и добрых людей больше, нежели злых, критикующих и беспочвенно поливающих грязью. Хер с ними с хейтерами. Пока они есть, мы будем идти дальше», – написала Кондратюк.