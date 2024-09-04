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    Сафонов раскрыл свое первое прозвище в «ПСЖ»

    Вратарь сборной России Матвей Сафонов рассказал, как его называли после перехода в «ПСЖ».

    – Отмечали ли одноклубники французскость в твоeм стиле, может, там, мушкетeром называют?

    – Ну, кстати, да, я вот сейчас вспоминаю, что буквально в одни из первых дней меня уже Д'Артаньяном начали называть. Но это так, как бы в шутку, и не прижилось.

    Нет такого, что я мушкетeр в команде. Такого нет. Просто такое я слышал.

    • Российского голкипера летом купили за 20 млн евро.
    • Он пока не дебютировал за парижан в официальных матчах.

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    Источник: ютуб-канал сборной России

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    04.09.2024 15:39
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    Комментарии (7)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    смолов федор
    1725456285
    Сафонов будет безвылазно сидеть на лавке
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    Mirak92
    1725457846
    spare
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    neim
    1725459586
    Д'Артаньян на лавке ...
    Ответить
    MANCHESTER_RED_MAN
    1725470298
    Предатель Прозвище хуже животного дают
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    Борис-Р-ков-yandex
    1725520798
    В Париж, хоть горшком назовут
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    Val 46
    1725617491
    переходить в другую команду имеет смысл первым номером. Никогда не понимал игроков заведомо знающих о том, что им отведена второстепенная роль. Тому же Селихову, например, следовало бы сменить команду. До недавней поры был вратарем сборной, а сейчас лавку лакирует.
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    russkiisergei
    1725739640
    3,14дарас!!! вот и прозвище его
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