Сафонов раскрыл свое первое прозвище в «ПСЖ»

Вратарь сборной России Матвей Сафонов рассказал, как его называли после перехода в «ПСЖ».

– Отмечали ли одноклубники французскость в твоeм стиле, может, там, мушкетeром называют?

– Ну, кстати, да, я вот сейчас вспоминаю, что буквально в одни из первых дней меня уже Д'Артаньяном начали называть. Но это так, как бы в шутку, и не прижилось.

Нет такого, что я мушкетeр в команде. Такого нет. Просто такое я слышал.