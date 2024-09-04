В «Локомотиве» объяснили продление контракта с Пиняевым

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных высказался о заключении нового соглашения с Сергеем Пиняевым.

Стороны продлили контракт до лета 2028 года. Сообщалось, что отступные в договоре выросли с 6 до 10 миллионов евро.

– Вы продлили контракт с Пиняевым…

– Да, теперь отступные за Сережу высокие, соответствующие его уровню. Сергей – молодец, он видит, что «Локомотив» – та команда, где он может дальше развиваться.

С ним крайне аккуратно работают, понимая, что это уникальный игрок. Это хорошая новость для наших болельщиков.

– Не забуксовал ли Сергей в последнее время?

– Нет. Идет развитие. Он стал крепче физически. Но против него совсем по-другому играют теперь: как минимум два защитника на нем всегда висят – и преодолевать эту историю стало намного сложнее. Но коллективно команда от этого выигрывает.

– Были ли основания, что он мог оказаться в это окно в «Спартаке» или другом клубе РПЛ?

– Сергей хочет дальше развиваться в «Локомотиве». В перспективе он хотел бы играть в Европе, все это знают, и он сам это говорил. Пиняев нравится болельщикам, кто-то даже персонально за него приходит болеть.