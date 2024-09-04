Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?

    В «Локомотиве» объяснили продление контракта с Пиняевым

    Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных высказался о заключении нового соглашения с Сергеем Пиняевым.

    Стороны продлили контракт до лета 2028 года. Сообщалось, что отступные в договоре выросли с 6 до 10 миллионов евро.

    – Вы продлили контракт с Пиняевым…

    – Да, теперь отступные за Сережу высокие, соответствующие его уровню. Сергей – молодец, он видит, что «Локомотив» – та команда, где он может дальше развиваться.

    С ним крайне аккуратно работают, понимая, что это уникальный игрок. Это хорошая новость для наших болельщиков.

    – Не забуксовал ли Сергей в последнее время?

    – Нет. Идет развитие. Он стал крепче физически. Но против него совсем по-другому играют теперь: как минимум два защитника на нем всегда висят – и преодолевать эту историю стало намного сложнее. Но коллективно команда от этого выигрывает.

    – Были ли основания, что он мог оказаться в это окно в «Спартаке» или другом клубе РПЛ?

    – Сергей хочет дальше развиваться в «Локомотиве». В перспективе он хотел бы играть в Европе, все это знают, и он сам это говорил. Пиняев нравится болельщикам, кто-то даже персонально за него приходит болеть.

    • 19-летний Пиняев в «Локо» с начала 2023 года.
    • Его статистика: 58 матчей, 6 голов, 7 ассистов.
    • Сергеем интересуются «Зенит» и «Спартак».

    Новости по теме
    Тренер молодежной сборной России объяснил спад в игре Пиняева
    Пиняев объяснил свою низкую результативность в новом сезоне РПЛ 4
    «Локомотив» летом не отпустил Пиняева в Европу 3
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.09.2024 14:28
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+