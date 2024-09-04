Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?

    Романцев прокомментировал переход Соболева в «Зенит»

    Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев поделился своим мнением о переходе нападающего Александра Соболева из московской команды в «Зенит».

    – Много шума вызвал переход Александра Соболева в «Зенит». Особенно возмущались фанаты красно-белых, а кто-то, напротив, не видел в желании форварда выступать за Питер ничего страшного, учитывая, что Александр не воспитанник «Спартака». А как поступил бы тренер Романцев, если бы его футболист не скрывал желания уйти из команды?

    – Как говорится, флаг ему в руки. Признаюсь, не очень верю в то, что Александр уж очень рвался в Питер, поскольку не знаю истинных причин. А они могут быть самыми разными – более выгодный контракт, желание проверить себя в новом клубе, доказать кому-то, что он большой игрок.

    Что касается спартаковских корней, то и они не все решают. Не помешали же в свое время отправиться в Питер выросшему в «Спартаке» Артему Дзюбе. И причины там были известны – разногласия с тренером. Такое бывает.

    А здесь команду возглавил новый человек. И если бы уход Соболева прокомментировал Станкович, то я бы тренеру поверил. Потому не вижу повода для обсуждения этой рядовой темы. Тем более что с подписанием Соболевым контракта с «Зенитом» она сама собой умерла.

    Что касается моего отношения к тем, кто собирался покинуть «Спартак», то меня прежде всего интересовали мотивы такого желания. К счастью, подобного рода проблем, как с уходом Дзюбы или Соболева, в моем «Спартаке» не возникало.

    И обычно связано это было со стремлением ребят поиграть в Европе. С каждым из них я обсуждал этот шаг, но никогда не навязывал своего мнения. А вот отъезд любого из них переживал. Помню, как тяжело было расставаться с отправившимся в «Рому» Димой Аленичевым. Посидели, поговорили. А на прощание он спросил: «Иваныч, вы меня понимаете?» И я пожал ему руку.

    • Соболев выступал за «Спартак» с 2020 по 2024 год. Форвард провел за красно-белых 140 матчей во всех турнирах, в которых забил 58 голов и отдал 32 результативные передачи.
    • 27-летний Соболев был куплен «Зенитом» у «Спартака» за 10 миллионов евро.
    • Контракт петербургского клуба с игроком рассчитан до 2027 года.

    Новости по теме
    «Зенит» наказали за оскорбления Соболева болельщиками 11
    Четырем футболистам РПЛ вручили грамоты от Минобороны РФ 5
    Экс-тренер «Спартака» допустил ухудшение психологического состояния Соболева 16
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.09.2024 13:35
    Рекомендуем
    Комментарии (8)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    BAIv
    1725446367
    Олег Иваныч правильно сказал, скорее всего причина в конфликте Соболя и тренера. Остальное уже желтуха раздуваемая СМИ...
    Ответить
    VPERDIV SPARTAK
    1725450597
    Это Романцев сам своих называл отработанный материал! Титов не даст соврать! А потому мнение Романцева неинтересно никому кроме секты и их подсвинок
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+