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    • Медведев назвал провокацией информацию о его конфликте с Семаком

    Медведев назвал провокацией информацию о его конфликте с Семаком

    Председатель правления «Зенита» Александр Медведев оценил информацию о том, что между ним и главным тренером команды Сергеем Семаком есть конфликт.

    «Очередные провокации, не имеющие под собой никаких оснований. Пущай клевещут», – сказал Медведев.

    • Ранее телеграм-канал «Мутко против» сообщил, что конфликт между менеджером и тренером в вялотекущей форме идет уже давно, но опять обострился с началом сезона. «По словам источников, Семак недоволен, что Медведев часто заходит в раздевалку клуба, много общается с игроками и «даже дает установки футболистам», – говорится в сообщении.
    • «Зенит» выигрывал чемпионат России последние шесть лет.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.09.2024 13:30
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    Комментарии (3)
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    Freyd
    1725446997
    Кто же теперь тебе поверит.3,14здеть не мешки таскать:-)))
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    FCSpartakM
    1725452324
    Раз он так говорит, значит что-то есть. Медведев-это Песков от футбола. Вообще неудивительно. Зенит - это проект богатых дядей с госбаблом, что хотят, то и делают и тренер далеко не на первом месте в формировании этой команды. Игроков везут каких хотят, а не тех, которые нужны тренеру. Если что-то не так, сами договорятся с РФС как надо поступить и тд. В какой-то степени даже жалко Вегана Манекенова.
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    slavа0508
    1725460300
    Ну если Медведев говорит нет . значит .да ...помнится про Соболя спрашивали ....Да вы чё сбрендили . говорил...
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