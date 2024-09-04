Медведев отреагировал на информацию о конфликте с Семаком

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о напряженных отношениях с главным тренером команды Сергеем Семаком.
«Конфликт с Семаком? Очередной бред», – сказал Медведев.
- Ранее телеграм-канал «Мутко против» сообщил, что конфликт между менеджером и тренером в вялотекущей форме идет уже давно, но опять обострился с началом сезона. «По словам источников, Семак недоволен, что Медведев часто заходит в раздевалку клуба, много общается с игроками и «даже дает установки футболистам», – говорится в сообщении.
- «Зенит» выигрывал чемпионат России последние шесть лет.