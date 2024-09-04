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    Медведев отреагировал на информацию о конфликте с Семаком

    Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о напряженных отношениях с главным тренером команды Сергеем Семаком.

    «Конфликт с Семаком? Очередной бред», – сказал Медведев.

    • Ранее телеграм-канал «Мутко против» сообщил, что конфликт между менеджером и тренером в вялотекущей форме идет уже давно, но опять обострился с началом сезона. «По словам источников, Семак недоволен, что Медведев часто заходит в раздевалку клуба, много общается с игроками и «даже дает установки футболистам», – говорится в сообщении.
    • «Зенит» выигрывал чемпионат России последние шесть лет.

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    Источник: Sport24

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    04.09.2024 12:38
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    Комментарии (18)
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    Кривая да нелёгкая
    1725444170
    Обоих выгнать пора,
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    Спартач80
    1725444913
    "Зенит - позор российского футбола" (с).
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    Persona_non_Grata
    1725445641
    Ну вот - Соболев еще не успел перейти, а склоками уже запахло ! )))
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    Скай
    1725448067
    в бом жатне девки ссорятся. Видать из-за сашки, делят, кому первая брачная ночь достанется. бу га га
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    ivany4
    1725449157
    Милые бранятся только тешатся.))
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    Айболид
    1725451310
    Много ли рылам надо , чтобы те ссали в штанишки от счастья .)))))))))))))
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    САДЫЧОК
    1725453969
    Кто это такой вообще? Никчемная, номенклатурная позиция в клубе.Гоните в шею этого деятеля!
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