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    Бабаев ответил, будут ли у ЦСКА еще трансферы

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что клуб продолжает работу по подписанию новых игроков.

    – Трансферное окно подходит к концу. ЦСКА закончил работу на рынке?

    – Работа будет вестись до закрытия окна, но никакой конкретики пока сказать не могу.

    – Вы ищете нападающего и центрального полузащитника?

    – Мы ищем игроков на несколько позиций, но есть объективные сложности: возможности клуба, санкционные вопросы, нежелание многих футболистов, к сожалению, играть в России по всем известным причинам.

    – Уверенности, что еще будут трансферы у ЦСКА до конца трансферного окна, у вас нет?

    – Уверенности нет, не хочется никого обнадеживать.

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    Источник: Sport24

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    04.09.2024 12:25
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    Комментарии (7)
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    RUSARM
    1725442241
    А что еще мог сказать этот кучерявый? много воды и ни какой конкретики-в этом есть все руководство!!
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    balakirewy
    1725442951
    Я так скажу. Сейчас стартовал новый сезон в хоккее – КХЛ. Есть отличный и проверенный 11-летний сервис прогнозов. Найти его легко в любом поиске по фразе: «бронзовый прогноз». Сайт выходит на первых позициях. Все прогнозы играют до победы, гарантии. МАТЧ ТВ о них говорит.
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    bset
    1725443059
    Вот это стабильность. Каждый год одно и то же
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    Таврида
    1725443437
    У Бабаева нет уверенности что тансферы будут, у всех остальных есть уверенность что трансферов не будет.
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    АЛЕКС 58
    1725450799
    Еврей сранный! При тебе ничего хорошего не светит.
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    АЛЕКС 58
    1725450912
    *****!! У всех есть возможность,у бабаёнка нету. Так может гнать тебя ссаными тряпками из клуба!
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