Бабаев ответил, будут ли у ЦСКА еще трансферы

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что клуб продолжает работу по подписанию новых игроков.
– Трансферное окно подходит к концу. ЦСКА закончил работу на рынке?
– Работа будет вестись до закрытия окна, но никакой конкретики пока сказать не могу.
– Вы ищете нападающего и центрального полузащитника?
– Мы ищем игроков на несколько позиций, но есть объективные сложности: возможности клуба, санкционные вопросы, нежелание многих футболистов, к сожалению, играть в России по всем известным причинам.
– Уверенности, что еще будут трансферы у ЦСКА до конца трансферного окна, у вас нет?
– Уверенности нет, не хочется никого обнадеживать.
- Летом состав армейцев пополнили Рифат Жемалетдинов, Данил Круговой, Секу Койта и Артем Шуманский, также несколько футболистов вернулись из аренды.
- Трансферное окно в России закроется 12 сентября.