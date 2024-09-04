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    «Реал» попробует подписать Родри в 2025-м

    Руководство «Реала» и главный тренер Карло Анчелотти хотят видеть в команде полузащитника Родри.

    По данным As, футболист «Манчестер Сити» стал приоритетной целью для «Мадрида» в том числе из-за желания клуба найти игрока чем-то похожего на Тони Крооса, который завершил карьеру минувшим летом.

    Сообщается, что вариант с «Реалом» привлекателен для 28-летнего уроженца Мадрида. Родри будет выбирать между возвращением в столицу Испании и продлением контракта с «Сити».

    «Реал» может попытаться подписать игрока следующим летом. Из-за вероятного ухода Хосепа Гвардиолы из английского клуба, Родри может посчитать 2025 год подходящим для перемен в карьере.

    • Контракт игрока с мадридским клубом действует до 2027 года.
    • Transfermarkt оценивает стоимость Родри в 130 миллионов евро.

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    Источник: As

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    04.09.2024 11:46
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