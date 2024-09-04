«Реал» попробует подписать Родри в 2025-м

Руководство «Реала» и главный тренер Карло Анчелотти хотят видеть в команде полузащитника Родри.

По данным As, футболист «Манчестер Сити» стал приоритетной целью для «Мадрида» в том числе из-за желания клуба найти игрока чем-то похожего на Тони Крооса, который завершил карьеру минувшим летом.

Сообщается, что вариант с «Реалом» привлекателен для 28-летнего уроженца Мадрида. Родри будет выбирать между возвращением в столицу Испании и продлением контракта с «Сити».

«Реал» может попытаться подписать игрока следующим летом. Из-за вероятного ухода Хосепа Гвардиолы из английского клуба, Родри может посчитать 2025 год подходящим для перемен в карьере.