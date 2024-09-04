«Лестер» выиграл апелляцию по делу о снятии очков

«Лестер Сити» выиграл апелляцию на решение о том, что независимая комиссия обладает юрисдикцией рассматривать предполагаемое нарушение клубом Правил прибыльности и устойчивого развития (PSR). Это означает, что с клуба не снимут очки за финансовые нарушения.

«Лестер Сити» приветствует исчерпывающее решение Апелляционного совета, которое подтверждает нашу неизменную позицию о том, что любые действия против клуба должны осуществляться в соответствии с применимыми правилами», – говорится в заявлении клуба.

Независимая комиссия согласилась с доводами клуба о том, что наказание находится не в юрисдикции АПЛ, так как «лисы» покинули высший дивизион по итогам сезона-2023/24 и уже относились к Футбольной лиге на момент предъявления обвинений.

АПЛ заявила, что удивлена и разочарована этим решением.