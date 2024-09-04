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    «Лестер» выиграл апелляцию по делу о снятии очков

    «Лестер Сити» выиграл апелляцию на решение о том, что независимая комиссия обладает юрисдикцией рассматривать предполагаемое нарушение клубом Правил прибыльности и устойчивого развития (PSR). Это означает, что с клуба не снимут очки за финансовые нарушения.

    «Лестер Сити» приветствует исчерпывающее решение Апелляционного совета, которое подтверждает нашу неизменную позицию о том, что любые действия против клуба должны осуществляться в соответствии с применимыми правилами», – говорится в заявлении клуба.

    Независимая комиссия согласилась с доводами клуба о том, что наказание находится не в юрисдикции АПЛ, так как «лисы» покинули высший дивизион по итогам сезона-2023/24 и уже относились к Футбольной лиге на момент предъявления обвинений.

    АПЛ заявила, что удивлена и разочарована этим решением.

    • АПЛ впервые направила жалобу на клуб в независимую комиссию в марте 2024 года в связи с предполагаемым нарушением PSR в отчетный период, заканчивающийся 30 июня 2023 года. Лига выдвинула клубу обвинения в нарушении финансовых правил в сезоне-2022/23, по итогам которого «Лестер» вылетел в Чемпионшип. «Лисам» грозило снятие очков в АПЛ.
    • Комиссия отклонила первоначальную жалобу клуба в отношении ее юрисдикции по рассмотрению этого дела, но теперь апелляционный совет удовлетворил жалобу клуба, отменив решение комиссии.

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    Источник: официальный сайт «Лестер Сити»

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    04.09.2024 11:06
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