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    • Агент Кылыксоя высказался об интересе к вингеру со стороны «Спартака» и ЦСКА

    Агент Кылыксоя высказался об интересе к вингеру со стороны «Спартака» и ЦСКА

    Агент полузащитника «Бешикташа» Семиха Кылыксоя Эрк Торос прокомментировал сообщения о наличии интереса к игроку со стороны российских клубов.

    «Интерес из России? Это неправда», – сказал Торос.

    Об интересе к 19-летнему футболисту со стороны ЦСКА сообщил журналист Ибрагим Сетен. Позднее журналист Мурат Озен заявил о заинтересованности «Спартака» в приобретении Кылыксоя.

    • В этом сезоне вингер провел за «Бешикташ» 5 матчей, отдал 2 голевые передачи. В прошлом ссезоне на его счету были 12 забитых мячей и 3 паса в 35 встречах.
    • Кылыксой был в составе сборной Турции на Евро-2024 и провел один матч.
    • Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.09.2024 10:29
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    Комментарии (11)
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    MazaiNN
    1725436179
    Не помню чтоб ЦСКА тратил на покупку такие суммы
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    Гор--google
    1725437961
    Эти турецкие новости нужно делить на 100 минимум.
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    R_a_i_n
    1725438728
    Турецкие сериалы нынче в моде)
    Ответить
    balakirewy
    1725442931
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    FCSpartakM
    1725444207
    Видимо у инсайдеров из Турции такой стил работы -накидывать из башки новости для популизации самих себя. По-другому не понятно, как они уже пол чемпионата своего продали.
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    Spartak_forv@
    1725450406
    На такие новости можно даже не обращать внимания,99,9% новостей из Турции не соответствуют действительности
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    АЛЕКС 58
    1725451014
    Только не при бабаёнке кучерявом
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