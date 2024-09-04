Агент Кылыксоя высказался об интересе к вингеру со стороны «Спартака» и ЦСКА

Агент полузащитника «Бешикташа» Семиха Кылыксоя Эрк Торос прокомментировал сообщения о наличии интереса к игроку со стороны российских клубов.
«Интерес из России? Это неправда», – сказал Торос.
Об интересе к 19-летнему футболисту со стороны ЦСКА сообщил журналист Ибрагим Сетен. Позднее журналист Мурат Озен заявил о заинтересованности «Спартака» в приобретении Кылыксоя.
- В этом сезоне вингер провел за «Бешикташ» 5 матчей, отдал 2 голевые передачи. В прошлом ссезоне на его счету были 12 забитых мячей и 3 паса в 35 встречах.
- Кылыксой был в составе сборной Турции на Евро-2024 и провел один матч.
- Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.