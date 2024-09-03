В Испании узнали, доволен ли Мбаппе первыми неделями в «Реале»

Стало известно о впечатлениях Килиана Мбаппе от пребывания в «Реале».
Нападающий очень доволен тем, как его приняли болельщики мадридской команды.
Француз думал, что ему придется пройти «испытательный срок», чтобы завоевать доверие фанатов, но в этом не было необходимости.
Также Мбаппе отмечает хорошее отношение к себе со стороны президента «Реала» Флорентино Переса и главного тренера Карло Анчелотти.
Они в восторге от вклада 25-летнего форварда на поле и за его пределами.
- Летом Мбаппе перешел в «Реал» из «ПСЖ» в качестве свободного агента.
- Он забил 3 гола в 5 матчах.