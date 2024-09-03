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    • В Испании узнали, доволен ли Мбаппе первыми неделями в «Реале»

    В Испании узнали, доволен ли Мбаппе первыми неделями в «Реале»

    Стало известно о впечатлениях Килиана Мбаппе от пребывания в «Реале».

    Нападающий очень доволен тем, как его приняли болельщики мадридской команды.

    Француз думал, что ему придется пройти «испытательный срок», чтобы завоевать доверие фанатов, но в этом не было необходимости.

    Также Мбаппе отмечает хорошее отношение к себе со стороны президента «Реала» Флорентино Переса и главного тренера Карло Анчелотти.

    Они в восторге от вклада 25-летнего форварда на поле и за его пределами.

    • Летом Мбаппе перешел в «Реал» из «ПСЖ» в качестве свободного агента.
    • Он забил 3 гола в 5 матчах.

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    Источник: Marca

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    03.09.2024 23:57
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    Комментарии (2)
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    odessakmv
    1725430232
    а в Реала уже поняли в какое Г они вляпались
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