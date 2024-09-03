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    Мостовой высказался о потенциале Пиняева

    Александр Мостовой оценил перспективы вингера «Локомотива» Сергея Пиняева.

    «Еще года два назад я говорил, что Пиняев – хороший футболист, когда он играл в «Крыльях Советов». Природа наградила Сергея скоростными качествами, которых у многих нет. Ему всего лишь 19 лет, и уже сейчас он – один из самых талантливых футболистов России.

    Но единственное, не нужно излишне его перехваливать. «Локомотив» именно по этой причине проиграл «Краснодару»! Игроков перехвалили.

    Начали там уже Батракова сравнивать с Месси! Ребят, успокойтесь… Я в 18 лет был уже лучшим молодым футболистом Советского Союза! Такое многим и не снилось.

    А Пиняеву желаю профессионально относиться к футболу и пользоваться этим золотым временем. У него есть способности заиграть в Европе, в той же Испании,

    Я вижу, разбираюсь, у кого может получиться, у кого нет. Для этого у Сергея есть качества футбольные, которые только профессионалы могут рассмотреть», – заявил Мостовой.

    • 19-летний Пиняев в «Локо» с начала 2023 года.
    • Его статистика: 58 матчей, 6 голов, 7 ассистов.
    • Накануне игрок продлил контракт с клубом до лета 2028-го.
    • Отступные в договоре выросли с 6 до 10 миллионов евро.
    • Сергеем интересуются «Зенит» и «Спартак».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    03.09.2024 23:47
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    Комментарии (1)
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    Александр.Т.
    1725427856
    Ахах, из-за перехвалы локо проиграл, а не из-за того что вратарь два привоза сделал)Мостовой это как комик Гарик Харламов только в футбольной среде))
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