Мостовой высказался о потенциале Пиняева

Александр Мостовой оценил перспективы вингера «Локомотива» Сергея Пиняева.

«Еще года два назад я говорил, что Пиняев – хороший футболист, когда он играл в «Крыльях Советов». Природа наградила Сергея скоростными качествами, которых у многих нет. Ему всего лишь 19 лет, и уже сейчас он – один из самых талантливых футболистов России.

Но единственное, не нужно излишне его перехваливать. «Локомотив» именно по этой причине проиграл «Краснодару»! Игроков перехвалили.

Начали там уже Батракова сравнивать с Месси! Ребят, успокойтесь… Я в 18 лет был уже лучшим молодым футболистом Советского Союза! Такое многим и не снилось.

А Пиняеву желаю профессионально относиться к футболу и пользоваться этим золотым временем. У него есть способности заиграть в Европе, в той же Испании,

Я вижу, разбираюсь, у кого может получиться, у кого нет. Для этого у Сергея есть качества футбольные, которые только профессионалы могут рассмотреть», – заявил Мостовой.