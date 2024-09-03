Португальский агент оценил потенциального новичка «Спартака»

Футбольный агент Паулу Барбоза рассказал о левом защитнике «Витории Гимараеш» Рикарду Мангаше, который близок к переходу в «Спартак» за 2 миллиона евро.

– Он может играть на всех позициях слева. Вингер, полузащитник и защитник. Это плюс.

– Он пригодится «Спартаку»?

– Мы еще не знаем, как он сможет приспособиться к большому клубу, потому что он играл только на среднем уровне.

«Спартак» – клуб, который всегда сразу ждет результат. Для Мангаша это очень большой клуб. В потенциале это очень интересный игрок. Пока он играет на среднем уровне.

– В СМИ есть информация, что «Спартак» купит его за 2 миллиона евро. Это хорошая цена за Мангаша?

– Думаю, да. Даже сказал бы очень хорошая.