Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    • Главная
    • Новости
    • Португальский агент оценил потенциального новичка «Спартака»

    Португальский агент оценил потенциального новичка «Спартака»

    Футбольный агент Паулу Барбоза рассказал о левом защитнике «Витории Гимараеш» Рикарду Мангаше, который близок к переходу в «Спартак» за 2 миллиона евро.

    – Он может играть на всех позициях слева. Вингер, полузащитник и защитник. Это плюс.

    – Он пригодится «Спартаку»?

    – Мы еще не знаем, как он сможет приспособиться к большому клубу, потому что он играл только на среднем уровне.

    «Спартак» – клуб, который всегда сразу ждет результат. Для Мангаша это очень большой клуб. В потенциале это очень интересный игрок. Пока он играет на среднем уровне.

    – В СМИ есть информация, что «Спартак» купит его за 2 миллиона евро. Это хорошая цена за Мангаша?

    – Думаю, да. Даже сказал бы очень хорошая.

    • Рыночная стоимость Мангаша – 4 миллиона евро.
    • В этом сезоне он забил 4 гола и сделал 2 ассиста в 10 матчах.

    Новости по теме
    Губерниев раскритиковал «Химки» и анонсировал свое выступление на игре «Локомотив» – «Спартак»
    Назначены судьи матчей 10-го тура РПЛ 3
    Названы комментаторы матчей 10-го тура РПЛ 2
    Источник: «Спорт день за днем»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.09.2024 22:22
    Рекомендуем
    Комментарии (2)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Persona_non_Grata
    1725393726
    Рыночная цена 4, а купили за 2 - обычно наоборот ... Ладно, посмотрим, что это за Мангаше ...
    Ответить
    alefreddy
    1725454363
    по цене очень хорошо а по игре посмотрим
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+