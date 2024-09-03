Роналду-ютубер поделился амбициозной целью

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду поставил себе цель как ютубер.
«Попробую через два года обогнать по подписчикам Мистера Биста. Я должен его победить на ютубе, я хочу этого. Будьте осторожны», – цитирует Роналду реддит.
У Мистера Биста сейчас 313 миллионов подписчиков, у Роналду – 56.
- Форвард объявил о запуске своего канала 21 августа. За первые 90 минут на Роналду подписались более 1 миллиона человек – это рекорд ютуба.
- Криштиану в Саудовской Аравии 1,5 года.
- В сезоне чемпионата у него 2 матча, 2 гола, ассист.