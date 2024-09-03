Роналду-ютубер поделился амбициозной целью

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду поставил себе цель как ютубер.

«Попробую через два года обогнать по подписчикам Мистера Биста. Я должен его победить на ютубе, я хочу этого. Будьте осторожны», – цитирует Роналду реддит.

У Мистера Биста сейчас 313 миллионов подписчиков, у Роналду – 56.