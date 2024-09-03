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    Роналду-ютубер поделился амбициозной целью

    Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду поставил себе цель как ютубер.

    «Попробую через два года обогнать по подписчикам Мистера Биста. Я должен его победить на ютубе, я хочу этого. Будьте осторожны», – цитирует Роналду реддит.

    У Мистера Биста сейчас 313 миллионов подписчиков, у Роналду – 56.

    • Форвард объявил о запуске своего канала 21 августа. За первые 90 минут на Роналду подписались более 1 миллиона человек – это рекорд ютуба.
    • Криштиану в Саудовской Аравии 1,5 года.
    • В сезоне чемпионата у него 2 матча, 2 гола, ассист.

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    Источник: «Бомбардир»

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    03.09.2024 18:28
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