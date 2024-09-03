Андрей Мостовой выделил два плюса поездки во Вьетнам

Полузащитник сборной России Андрей Мостовой высказался о предстоящей поездке во Вьетнам.
– Какие были первые эмоции, когда узнали, что придется лететь во Вьетнам?
– Сначала, конечно, расстроился, что десять часов лететь. Но везде нужно искать какие‑то позитивные моменты, посмотреть новую страну и культуру, сменить обстановку, так как уже три месяца просто тренируемся.
- 5 сентября Россия сыграет с Вьетнамом, 7 сентября – с Таиландом.
- Россияне отстранены от официальных матчей.
- В последнем матче россияне разгромили на выезде Беларусь в июне.