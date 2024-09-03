Андрей Мостовой выделил два плюса поездки во Вьетнам

Полузащитник сборной России Андрей Мостовой высказался о предстоящей поездке во Вьетнам.

– Какие были первые эмоции, когда узнали, что придется лететь во Вьетнам?

– Сначала, конечно, расстроился, что десять часов лететь. Но везде нужно искать какие‑то позитивные моменты, посмотреть новую страну и культуру, сменить обстановку, так как уже три месяца просто тренируемся.