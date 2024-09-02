Карпин поделился ожиданиями от матчей с Вьетнамом и Таиландом

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о предстоящих сентябрьских играх.

Ближайшие соперники – Вьетнам и Таиланд.

Матчи пройдут в Ханое 5 и 7 сентября соответственно.

«У ребят вижу глаза, которые хотят играть за сборную. Пока всe неплохо.

Что касается соперников, то на пальцах или на словах не могу донести. Видео покажем и расскажем футболистам.

Вы думаете, что будем подстраиваться под Вьетнам или Таиланд? Не будем.

Хотелось бы, чтобы обыграли Вьетнам без вопросов. Ночной перелeт, игра при влажности и духоте, поле не самого высокого качества.

Но это не снимает ответственности с нас. Играем с теми, кто может играть с нами. Не так много сборных, которые свободны», – заявил Карпин.