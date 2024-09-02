В Туркменистане еще не решили, играть ли со сборной России в ноябре

Начальник отдела соревнований Федерации футбола Туркменистана Ресул Маммедов подтвердил получение предложения от РФС провести в ноябре товарищеский матч между национальными сборными двух стран.

«От РФС нам поступило письмо с предложением сыграть в ноябре товарищеский матч в Москве. Главный тренер нашей команды [Мерген Оразов] на данный момент находится в Португалии, и только ему решать, играть нашей сборной эту игру или нет.

Пока предложение находится на рассмотрении, матч может пройти в дни ФИФА с 11 по 19 ноября», – сказал Маммедов.