В Туркменистане еще не решили, играть ли со сборной России в ноябре

Начальник отдела соревнований Федерации футбола Туркменистана Ресул Маммедов подтвердил получение предложения от РФС провести в ноябре товарищеский матч между национальными сборными двух стран.
«От РФС нам поступило письмо с предложением сыграть в ноябре товарищеский матч в Москве. Главный тренер нашей команды [Мерген Оразов] на данный момент находится в Португалии, и только ему решать, играть нашей сборной эту игру или нет.
Пока предложение находится на рассмотрении, матч может пройти в дни ФИФА с 11 по 19 ноября», – сказал Маммедов.
- Ближайшие соперники сборной России – Таиланд и Вьетнам.
- Матчи пройдут в Ханое 5 и 7 сентября соответственно.
- Сообщалось, что в октябре и ноябре команда может встретиться с Малайзией, Туркменистаном и Сирией.