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    • В Туркменистане еще не решили, играть ли со сборной России в ноябре

    В Туркменистане еще не решили, играть ли со сборной России в ноябре

    Начальник отдела соревнований Федерации футбола Туркменистана Ресул Маммедов подтвердил получение предложения от РФС провести в ноябре товарищеский матч между национальными сборными двух стран.

    «От РФС нам поступило письмо с предложением сыграть в ноябре товарищеский матч в Москве. Главный тренер нашей команды [Мерген Оразов] на данный момент находится в Португалии, и только ему решать, играть нашей сборной эту игру или нет.

    Пока предложение находится на рассмотрении, матч может пройти в дни ФИФА с 11 по 19 ноября», – сказал Маммедов.

    • Ближайшие соперники сборной России – Таиланд и Вьетнам.
    • Матчи пройдут в Ханое 5 и 7 сентября соответственно.
    • Сообщалось, что в октябре и ноябре команда может встретиться с Малайзией, Туркменистаном и Сирией.

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    Источник: Sport24

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    02.09.2024 18:18
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    Комментарии (5)
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    Мордаванин
    1725291206
    ждём пока мерген оразов плитку дохирачит в португалии?))
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    ...уефан
    1725291529
    ...смешно(...
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    Инсаров
    1725291932
    А почему бы со сборной строителей метрополитена не сыграть? А со сборной дворников Москвы, я думаю, встреча была бы необыкновенно упорной.
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    FRZZ
    1725300409
    Если Россия заплатит, то туркмены согласятся))
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