Первый тренер Соболева отреагировал на новость, что несколько футболистов «Зенита» отказались сидеть рядом с Александром

Александр Горбунов, первый тренер новичка «Зенита» Александра Соболева, не верит, что экс-спартаковец стал частично изгоем в петербургском клубе.

Сообщалось, что несколько игроков «Зенита» отказались сидеть в раздевалке рядом с Соболевым.

«Не верю в то, что несколько российских футболистов не захотели сидеть рядом с Соболевым в раздевалке. Там все профессиональные футболисты. Не знаю, кому надо раздувать слухи вокруг Александра.

То у него с психикой проблемы, то с раздевалкой. В «Зените» профессиональные футболисты, они должны выполнять свою работу. Это не их дело, кого покупает клуб. Соболев заиграет в «Зените», – сказал Горбунов.