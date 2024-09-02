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    • Первый тренер Соболева отреагировал на новость, что несколько футболистов «Зенита» отказались сидеть рядом с Александром

    Первый тренер Соболева отреагировал на новость, что несколько футболистов «Зенита» отказались сидеть рядом с Александром

    Александр Горбунов, первый тренер новичка «Зенита» Александра Соболева, не верит, что экс-спартаковец стал частично изгоем в петербургском клубе.

    Сообщалось, что несколько игроков «Зенита» отказались сидеть в раздевалке рядом с Соболевым.

    «Не верю в то, что несколько российских футболистов не захотели сидеть рядом с Соболевым в раздевалке. Там все профессиональные футболисты. Не знаю, кому надо раздувать слухи вокруг Александра.

    То у него с психикой проблемы, то с раздевалкой. В «Зените» профессиональные футболисты, они должны выполнять свою работу. Это не их дело, кого покупает клуб. Соболев заиграет в «Зените», – сказал Горбунов.

    • Соболева купили за 10 млн евро.
    • Контракт с ним подписан по схеме «3+1».
    • За «Спартак» нападающий выступал с января 2020 года: 140 матчей, 58 голов, 32 ассиста.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    02.09.2024 17:41
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    Комментарии (5)
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    Конопляных дел мастер
    1725290413
    Хряковский вброс однозначно.
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    Рыло свина
    1725293753
    Кто-то говна подливает, трудно что ли источник найти? Кто первый опубликовал!
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    erybov1965
    1725300622
    Так,а "верховодят" там не российские футболисты.Разве бывший тренер Соболева об этом не знает.
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    Garrincha58
    1725303168
    собаки лают караван идёт
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    Fialet
    1725304619
    Уважуха игрокам Зенита. Игнорировать Сопелева нахер. Идиоты те, кто додумались купить это дерьмо.
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