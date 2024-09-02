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    Тренер «Зенита» назвал сильные качества Гонду

    Тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра высказался о новичке команды Лусиано Гонду.

    • Петербургский клуб купил форварда 27 августа за 12 млн евро.
    • Аргентинец сделал дубль в дебютном матче против «Пари НН» (3:0).

    – Лусиано стал героем матча с «Пари НН». Как он тебе?

    – Когда мы его брали, знали сильные качества Гонду – нацеленность на удар, грамотное открывание между линиями. Позицию справа в атаке он заполнял очень хорошо.

    Сегодня мы видели, что даже до забитого гола у него было несколько моментов. Мы знаем, что он может играть в центре, но сегодня использовали в другой роли. И будем использовать его там, где он будет более полезен.

    – От чего зависит его местоположение на поле?

    – От того, с кем будет играть. И какую систему будем использовать.

    – Ты удивлeн, что он так резво начал?

    – Он молодец. По характеру он спокойный, трудяга. Много прессингует, бегает. А нам он поможет добавить агрессии впереди. Это тоже важный фактор.

    Пришeл, провeл несколько тренировок и показал себя с лучшей стороны. Понятно, что не надо забегать вперeд. Но показал себя очень достойно. Думаю, мы не зря его взяли.

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    Источник: «Чемпионат»

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    02.09.2024 14:14
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    Комментарии (4)
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    vvv123
    1725281508
    Взяли нормального напа, а зачем надо было Соболя подписывать?
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    Конопляных дел мастер
    1725284990
    Дебют У Лусиано выдался отменный.
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    Ziklop
    1725285494
    Кассьерру тогда продавайте , Соболь и Гонду более агрессивны и мощнее....
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