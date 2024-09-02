Тренер «Зенита» назвал сильные качества Гонду

Тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра высказался о новичке команды Лусиано Гонду.

Петербургский клуб купил форварда 27 августа за 12 млн евро.

Аргентинец сделал дубль в дебютном матче против «Пари НН» (3:0).

– Лусиано стал героем матча с «Пари НН». Как он тебе?

– Когда мы его брали, знали сильные качества Гонду – нацеленность на удар, грамотное открывание между линиями. Позицию справа в атаке он заполнял очень хорошо.

Сегодня мы видели, что даже до забитого гола у него было несколько моментов. Мы знаем, что он может играть в центре, но сегодня использовали в другой роли. И будем использовать его там, где он будет более полезен.

– От чего зависит его местоположение на поле?

– От того, с кем будет играть. И какую систему будем использовать.

– Ты удивлeн, что он так резво начал?

– Он молодец. По характеру он спокойный, трудяга. Много прессингует, бегает. А нам он поможет добавить агрессии впереди. Это тоже важный фактор.

Пришeл, провeл несколько тренировок и показал себя с лучшей стороны. Понятно, что не надо забегать вперeд. Но показал себя очень достойно. Думаю, мы не зря его взяли.