Семенов рассказал об угрозах после Евро-2020

Бывший защитник сборной России Андрей Семенов подвергся угрозам после Евро-2020. Об этом он рассказал на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

– Процитируйте, пожалуйста, самое жeсткое сообщение, которое писали вам после Евро-2020.

– Да я, знаете, выключил тогда телефон. Там просто было столько этих сообщений, угроз. На следующее утро проснулся и как-то всe удалил. Ну, там были страшные какие-то. Но я не запомнил, честно говоря.

– А лично кто-то подходил, что-то говорил?

– Нет, нет, лично никто не подходил.