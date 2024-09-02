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    Семенов рассказал об угрозах после Евро-2020

    Бывший защитник сборной России Андрей Семенов подвергся угрозам после Евро-2020. Об этом он рассказал на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

    – Процитируйте, пожалуйста, самое жeсткое сообщение, которое писали вам после Евро-2020.

    – Да я, знаете, выключил тогда телефон. Там просто было столько этих сообщений, угроз. На следующее утро проснулся и как-то всe удалил. Ну, там были страшные какие-то. Но я не запомнил, честно говоря.

    – А лично кто-то подходил, что-то говорил?

    – Нет, нет, лично никто не подходил.

    • На Евро-2020, частично домашнем, Россия не вышла из группы.
    • Футболист провел в «Ахмате» 10,5 года.
    • Семенов объявил о завершении карьеры.

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    Источник: «Чемпионат»

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    02.09.2024 11:01
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