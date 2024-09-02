Семенов рассказал об угрозах после Евро-2020

Бывший защитник сборной России Андрей Семенов подвергся угрозам после Евро-2020. Об этом он рассказал на ютуб-канале «Коммент.Шоу».
– Процитируйте, пожалуйста, самое жeсткое сообщение, которое писали вам после Евро-2020.
– Да я, знаете, выключил тогда телефон. Там просто было столько этих сообщений, угроз. На следующее утро проснулся и как-то всe удалил. Ну, там были страшные какие-то. Но я не запомнил, честно говоря.
– А лично кто-то подходил, что-то говорил?
– Нет, нет, лично никто не подходил.
- На Евро-2020, частично домашнем, Россия не вышла из группы.
- Футболист провел в «Ахмате» 10,5 года.
- Семенов объявил о завершении карьеры.