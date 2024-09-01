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    • Личка прокомментировал безголевую серию Тюкавина в «Динамо»

    Личка прокомментировал безголевую серию Тюкавина в «Динамо»

    Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался о безголевой серии Константина Тюкавина после матча с «Оренубргом» (2:2).

    Тюкавин не забивает в четырех играх РПЛ подряд. На счету форварда один гол в восьми матчах сезона во всех турнирах.

    – У Константина Тюкавина было несколько хороших моментов, но он снова не забил. Чего ему не хватает в этом сезоне?

    – Так бывает. Год назад тоже была серия, когда он не мог долго забить. В первом тайме у него был хороший шанс, когда он бил головой, потом не реализовал пенальти, а когда забил, судья свистнул офсайд. Надо быть терпеливым и стараться, работать, продолжать бить, и всe придeт.

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    Источник: сайт «Динамо»

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    01.09.2024 20:42
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