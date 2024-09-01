Личка прокомментировал безголевую серию Тюкавина в «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался о безголевой серии Константина Тюкавина после матча с «Оренубргом» (2:2).

Тюкавин не забивает в четырех играх РПЛ подряд. На счету форварда один гол в восьми матчах сезона во всех турнирах.

– У Константина Тюкавина было несколько хороших моментов, но он снова не забил. Чего ему не хватает в этом сезоне?

– Так бывает. Год назад тоже была серия, когда он не мог долго забить. В первом тайме у него был хороший шанс, когда он бил головой, потом не реализовал пенальти, а когда забил, судья свистнул офсайд. Надо быть терпеливым и стараться, работать, продолжать бить, и всe придeт.

Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?