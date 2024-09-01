Самородов – о переходе в «Ахмат»: «Я бы не сказал, что языковой барьер был главным фактором»

Нападающий «Ахмата» Максим Самородов высказался о языковом барьере в случае возможного трансфера в европейский клуб.

– Очень часто эксперты говорят, что ты выбрал чемпионат России из-за отсутствия языкового барьера. То есть, если бы переехал в Европу, было бы сложно на первых порах. Потихоньку играя в «Ахмате», ты будешь стараться прокачивать английский язык?

– Я бы не сказал, что языковой барьер был главным фактором, если честно. В любой команде у любого игрока может быть языковой барьер. На самом деле это один из таких моментов, когда языковой барьер не мешает. У футбола язык один. Просто принял решение перейти к Магомеду Мусаевичу, потому что он меня знает, я его знаю, и надеюсь, что у нас все получится.