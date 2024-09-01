Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    • Главная
    • Новости
    • Самородов – о переходе в «Ахмат»: «Я бы не сказал, что языковой барьер был главным фактором»

    Самородов – о переходе в «Ахмат»: «Я бы не сказал, что языковой барьер был главным фактором»

    Нападающий «Ахмата» Максим Самородов высказался о языковом барьере в случае возможного трансфера в европейский клуб.

    – Очень часто эксперты говорят, что ты выбрал чемпионат России из-за отсутствия языкового барьера. То есть, если бы переехал в Европу, было бы сложно на первых порах. Потихоньку играя в «Ахмате», ты будешь стараться прокачивать английский язык?

    – Я бы не сказал, что языковой барьер был главным фактором, если честно. В любой команде у любого игрока может быть языковой барьер. На самом деле это один из таких моментов, когда языковой барьер не мешает. У футбола язык один. Просто принял решение перейти к Магомеду Мусаевичу, потому что он меня знает, я его знаю, и надеюсь, что у нас все получится.

    • Самородов пополнил состав «Ахмата» в сентябре.
    • Контракт Максима с грозненским клубом рассчитан до 30 июня 2028 года.

    Новости по теме
    Бабаян прокомментировал выход «Астаны» в финал Кубка лиги
    Черчесов ответил, как поступил бы с Дзюбой на месте Карпина 3
    Черчесов одним предложением описал свою работу в сборной России
    Источник: Meta-ratings.kz

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.09.2024 18:20
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+