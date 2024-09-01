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    • Червиченко – о роли Соболева в «Зените»: «Поучаствует в конкурсе «Кто лучше отполирует жопой лавку»

    Червиченко – о роли Соболева в «Зените»: «Поучаствует в конкурсе «Кто лучше отполирует жопой лавку»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко дал прогноз на будущее форварда «Зенита» Александра Соболева.

    «Не понимаю, почему его фигура вызывает такой всплеск в инфополе уже не первые сутки. Соболев – футболист чуть выше среднего. Он не настолько яркий, чтобы вокруг него столько носились. Хорошо, когда может организовать такой пиар, но он не для его уровня. Я говорил, что у него будут непростые отношения с игроками «Зенита». Он затевал пару драк, провоцировал. А потом пришeл в коллектив: «Извините, пацаны». Такое не со всеми пройдeт.

    Думаю, больше в шутку, что не захотели с ним сидеть. Но мне кажется, что у бразильской банды к Соболеву будет отторжение. Хотя Максим Глушенкова хорошо приняли. Плюс Лусиано Гонду показал великолепную игру. Соболев может быть первым в конкурсе «Кто лучше отполирует жопой лавку», – сказал Червиченко.

    • 27-летний Соболев был в «Спартаке» с 2020 года.
    • Его статистика: 140 матчей, 58 голов и 32 ассиста.
    • «Зенит» выкупил форварда за 10 миллионов евро и заключил с ним контракт по схеме «3+1».

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    Источник: «Чемпионат»

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    01.09.2024 15:22
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    Комментарии (9)
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    Спартачище
    1725195148
    Вот тут с червем нельзя не согласиться. Пятая точка соболька годится только для качественной полировки лавки, ну или клавдия с падрой пристроются пару раз
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    alll-333
    1725195659
    может он и прав, но публичному человеку негоже так выражовываться...
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    DOCTOR PENALTY
    1725195888
    Прав худышка. *****!
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    Ziklop
    1725200111
    Гонду пока сыграл в одной игре, Соболь ваще не играл. вот когда поиграют тогда и сравним!!!
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    Спартачище
    1725200831
    Странно, что болотный фонад по указке мюллера послушно возлюбил соболька. Он же ипатил по черным рожам ваших игрунов в кубке. Ну и сынок его праильно вас называл позором явно не по своему разумению Болотные фонады очень покорные и у них нет своего мнения.
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    Александр.Т.
    1725202965
    Да через год , а то и этой зимой в ОАЭ поиграет погреться
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    subbotaspartak
    1725213512
    Бывший президент «Спартака»... он ещё кем-то был в этой жизни?
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