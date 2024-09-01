Червиченко – о роли Соболева в «Зените»: «Поучаствует в конкурсе «Кто лучше отполирует жопой лавку»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко дал прогноз на будущее форварда «Зенита» Александра Соболева.

«Не понимаю, почему его фигура вызывает такой всплеск в инфополе уже не первые сутки. Соболев – футболист чуть выше среднего. Он не настолько яркий, чтобы вокруг него столько носились. Хорошо, когда может организовать такой пиар, но он не для его уровня. Я говорил, что у него будут непростые отношения с игроками «Зенита». Он затевал пару драк, провоцировал. А потом пришeл в коллектив: «Извините, пацаны». Такое не со всеми пройдeт.

Думаю, больше в шутку, что не захотели с ним сидеть. Но мне кажется, что у бразильской банды к Соболеву будет отторжение. Хотя Максим Глушенкова хорошо приняли. Плюс Лусиано Гонду показал великолепную игру. Соболев может быть первым в конкурсе «Кто лучше отполирует жопой лавку», – сказал Червиченко.

27-летний Соболев был в «Спартаке» с 2020 года.

Его статистика: 140 матчей, 58 голов и 32 ассиста.

«Зенит» выкупил форварда за 10 миллионов евро и заключил с ним контракт по схеме «3+1».

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