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    • Карасев рассказал, какое у него настроение после ошибки в матче «Динамо» – «Краснодар»

    Карасев рассказал, какое у него настроение после ошибки в матче «Динамо» – «Краснодар»

    Арбитр РПЛ Сергей Карасев сообщил, что у него нормальное настроение.

    – Как у вас настроение после этих историй?

    – Каких историй?

    – О вас только и говорят.

    – Говорить-то о чем-то надо. Все нормально с настроением. Мне 45 лет, настроение давно хорошее.

    • Карасев работал на ЧМ-2018.

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    Источник: бусти-аккаунт Сергея Егорова

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    01.09.2024 08:33
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    Комментарии (14)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    alex1951
    1725171866
    Карася надобно проверить на детекторе лжи...... Одним дает пенальти ,другим не дает....Поэтому ему и хорошо . Отблагодарили...... И ваапще . Чтоб эту рыбешку близко не подпускали к Динамо!
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    alll-333
    1725172390
    Даже комиссия не смогла прийти к единому мнению. С чего же Карасёву расстраиваться?
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    яцык
    1725173956
    а че гниде не радоваться?бабло в кармане.Сеичас спартачам помог еще бабло
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    Каратель помойников
    1725174331
    А с чего карасю переживать? Волосы не седеют)))а кошель все толще...не жизнь, а сладкий сон-не хочется просыпаться)
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    andrei-sarap-yandex
    1725174584
    устранить от судейства в РПЛ ПОЖИЗНЕНО......пускай судить во 2 лиге
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    neim
    1725179540
    А после матча Спартак - Рубин, настроение у карася стало ещё лучше ! ))).
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    baggio80
    1725180941
    Да вы что у меня от каждого смс на телефон настроения поднимается ведь гонорар на карту приходит )))
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    Artemka444
    1725186718
    Пора завязывать с карасём
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