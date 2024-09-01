Карасев рассказал, какое у него настроение после ошибки в матче «Динамо» – «Краснодар»

Арбитр РПЛ Сергей Карасев сообщил, что у него нормальное настроение.
- Накануне ЭСК признал ошибку Карасева в матче 6-го тура РПЛ «Динамо» – «Краснодар» (0:1).
- Несмотря на ошибку, москвич назначен на игру 7-го тура «Спартак» – «Рубин» (1:0).
– Как у вас настроение после этих историй?
– Каких историй?
– О вас только и говорят.
– Говорить-то о чем-то надо. Все нормально с настроением. Мне 45 лет, настроение давно хорошее.
- Карасев работал на ЧМ-2018.
Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?