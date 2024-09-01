Жена Песьякова выложила видео в соблазнительном корсете: «Если выйду в таком, муж убьет»

Ксения Песьякова, супруга вратаря «Крыльев Советов» Сергея Песьякова, поделилась с подписчиками в соцсетях новым видео.
Песьякова запечатлела себя в сексуальном корсете.
«Хотела выйти сейчас так. Потом поняла, что муж меня убьет. Решила оставить на выход с ним. Не жена, а золото», – подписала видео Ксения.
- Пара познакомилась в 2008 году.
- У них трое детей.
- Песьяков ранее публично разрешил жене выкладывать откровенные фото и видео.
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