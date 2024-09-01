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    • Жена Песьякова выложила видео в соблазнительном корсете: «Если выйду в таком, муж убьет»

    Жена Песьякова выложила видео в соблазнительном корсете: «Если выйду в таком, муж убьет»

    Ксения Песьякова, супруга вратаря «Крыльев Советов» Сергея Песьякова, поделилась с подписчиками в соцсетях новым видео.

    Песьякова запечатлела себя в сексуальном корсете.

    «Хотела выйти сейчас так. Потом поняла, что муж меня убьет. Решила оставить на выход с ним. Не жена, а золото», – подписала видео Ксения.

    • Пара познакомилась в 2008 году.
    • У них трое детей.
    • Песьяков ранее публично разрешил жене выкладывать откровенные фото и видео.

    Жена Песьякова похвасталась пышной грудью в откровенном наряде

    Жена Песьякова устроила горячую фотосессию в чулках

    Жена Песьякова похвасталась соблазнительной грудью в купальнике

    Источник: «Бомбардир»

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    01.09.2024 08:13
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    Комментарии (5)
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    Айболид
    1725172719
    он это пропустит
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    Каратель помойников
    1725174116
    И что тут такого?фото для 15летних прыщавых подростков
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    vvv123
    1725177285
    Кому ты нужна, старушка?
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    Гор--google
    1725183309
    Так то она красавица,если видел кто.
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    ScarlettOgusania
    1725187007
    Самарские мужчины ждут не дождутся выхода Ксюхи в корсете))
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