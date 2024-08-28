Лунин останется в «Реале»

В это трансферное окно вратарь «Реала» Андрей Лунин получил предложения от нескольких клубов, но ни одно из них не убедило ни клуб, ни игрока. Голкипер хочет перейти в команду топ-уровня, в которой он мог бы стать основным.

По данным As, продление контракта с «Реалом» по-прежнему остается маловероятным. Одной из причин являются напряженные отношения мадридского клуба с агентом Лунина Жорже Мендешем, которые ухудшились после неудавшегося трансфера Лени Йоро.

«Реал» оценивает Лунина примерно в 30 миллионов евро и не готов отпускать его в аренду.

Наиболее вероятным сценарием считается уход Лунина в 2025 году на правах свободного агента. Не исключено также, что украинец уйдет зимой, если не будет получать игровое время в первой части сезона.