Газизов прокомментировал победу «Динамо» Мх над «Спартаком»

Генеральный директор «Динамо» Мх Шамиль Газизов высказался после кубкового матча против «Спартака» (1:0).

– Мы выглядели хорошо в первом тайме, во второй половине подсели. «Спартак» – одна из лучших команд на сегодня. Мы выиграли и выглядели достойно. Хочу поздравить Никиту Глушкова, у него родилась двойня: мальчик и девочка. Это тоже значимая победа. Всегда приятно обыгрывать «Спартак».

– Вам повезло сегодня?

– Нам не повезло. Посмотрим, что будет 15‑го числа у нас дома. Здесь трибуны поддерживают «Спартак», поэтому было особенно тяжело.