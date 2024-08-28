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    • Газизов прокомментировал победу «Динамо» Мх над «Спартаком»

    Газизов прокомментировал победу «Динамо» Мх над «Спартаком»

    Генеральный директор «Динамо» Мх Шамиль Газизов высказался после кубкового матча против «Спартака» (1:0).

    – Мы выглядели хорошо в первом тайме, во второй половине подсели. «Спартак» – одна из лучших команд на сегодня. Мы выиграли и выглядели достойно. Хочу поздравить Никиту Глушкова, у него родилась двойня: мальчик и девочка. Это тоже значимая победа. Всегда приятно обыгрывать «Спартак».

    – Вам повезло сегодня?

    – Нам не повезло. Посмотрим, что будет 15‑го числа у нас дома. Здесь трибуны поддерживают «Спартак», поэтому было особенно тяжело.

    • Газизов работал в столичном клубе в 2020 году.
    • Спартаковцы идут на 5-м месте в РПЛ с 11 очками в 6 турах.
    • В кубковой группе «Спартак» идет 2-м, а «Динамо» Мх лидирует.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    28.08.2024 11:02
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    Комментарии (1)
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    MazaiNN
    1724833053
    В честь победы над Спартаком Газизов снял на всю ночь шаверму на Лукойловской заправке в районе Северное Бутово. ,,Пили всю ночь гуляли всю ночь до утра..,,
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