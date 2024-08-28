Мостовой прокомментировал лидерство «Локомотива» в РПЛ

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой удивлен, что в РПЛ лидирует «Локомотив»

«Конечно, я удивлен лидерством «Локомотива», не ожидал такого от них. Но нужно признать, что все заслуженно – у них есть игра. Посмотрим, что будет дальше, но пока они радуют. Это все говорит о том, что в РПЛ появилась настоящая интрига. Все еще 100 раз поменяется, но в этом и есть прелесть футбола», – сказал Мостовой.