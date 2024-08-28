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    Мостовой прокомментировал лидерство «Локомотива» в РПЛ

    Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой удивлен, что в РПЛ лидирует «Локомотив»

    «Конечно, я удивлен лидерством «Локомотива», не ожидал такого от них. Но нужно признать, что все заслуженно – у них есть игра. Посмотрим, что будет дальше, но пока они радуют. Это все говорит о том, что в РПЛ появилась настоящая интрига. Все еще 100 раз поменяется, но в этом и есть прелесть футбола», – сказал Мостовой.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    28.08.2024 10:24
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    Комментарии (3)
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    andrei-sarap-yandex
    1724832217
    ЛОКОМОТИВ НА ПЕРВОМ МЕСТЕ ..... ЭТОТ КЛУБ ПОЗОР РОССИЙСКОГО ФУТБОЛА.......ПОЗОР ЛОКО
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    DOCTOR PENALTY
    1724832523
    Можно порадоваться за Локо, за Галактионова. Только бы не сдулись. "
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    SLADE2019
    1724833197
    А меня это совсем не удивляет. Команда и в прошлом сезоне выдавала достаточно ярких игр. Сейчас воссоздастся пара Севикян-Сулейманов, на мой взгляд одна из лучших атакующих пар, наведут больше порядка в обороне и почему бы не замахнуться на что то очень серьезное.
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