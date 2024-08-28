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    Бубнова развеселил матч «Спартака» с «Динамо» Мх

    Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов прокомментировал матч красно-белых с «Динамо» Мх (0:1) в 3-м туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

    «Если сравнивать с игрой «Зенита» против «Акрона» в Кубке, то этот матч намного веселее был. У Махачкалы состав был оптимальный, не могу сказать, что и «Спартак» играл резервистами. На поле у красно-белых не было игроков, которые прочно осели на скамейке. У Станковича вообще сейчас конкуренция сумасшедшая, да и ещe планируют усиливаться.

    В первом тайме «Спартак» большое преимущество имел, во втором вообще подавляющее, чуть ли не 90% контроля мяча. Но, как и «Зенит», «Спартак» привeз себе дурацкий пенальти: у красно-белых «отметился» Хлусевич. Куда ты его за майку хватаешь, столько держишь? Ничего настолько опасного нет, тебя подстраховывают.

    Но Хлусевич в принципе в атаке играет лучше, чем в обороне. Станкович его заменил в перерыве, и я не сомневаюсь, что в следующей игре чемпионата в старте не выпустит.

    Мне этот матч напоминал игру красно-белых с «Ахматом» в чемпионате. Махачкала как под копирку сыграла, освоила учебное пособие, как играть против «Спартака». Три центральных защитника, два опорных полузащитника, всего семь обороняющихся игроков – все зоны закрыты.

    При потере мяча все переходят на свою половину поля, при стандартах все в штрафной. И обязательное условие – вратарь должен не просто хорошо стоять, а творить чудеса, что Волк и делал.

    Самое смешное, что «Спартак» с таким преимуществом, с таким количеством голевых моментов мог 0:3 проиграть! У Зиновича был шанс забить из вратарской, ударил в Селихова, потом по пустым воротам пробили со своей половины поля. Если бы проиграли 0:3, вообще бы комедия была. Станкович и без того с ума сходил, орал на всех.

    Но ничего, в Кубке у них есть уже две победы, они пройдут дальше, а так спустили их немного с небес на землю, чтобы слишком не зазнавались после ничьей с «Зенитом» в Санкт-Петербурге», – написал Бубнов.

    • Единственный гол махачкалинцы забили на 14-й минуте – Гамид Агаларов реализовал пенальти.
    • В группе A у «Динамо» Мх и «Спартака» стало по 6 очков после трех матчей.
    • Московский клуб прервал серии из 6 подряд игр без пропущенных мячей и 7 подряд встреч без поражений.

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    Источник: Sportbox.ru

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    28.08.2024 10:11
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    Комментарии (21)
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    andr2112
    1724829878
    Смысл высказывания заключен в последней фразе после слов ", а так...."!
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    DOCTOR PENALTY
    1724832367
    Весело было наблюдать как Спартак всей командой расстреливал Волка, а тот так и не пропустил и как Зинович не мог попасть в ворота - коряга корягой. )))
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    SLADE2019
    1724832625
    Честно сказать, в нынешнем формате, Кубок - это какое то цирковое представление. Да, трофей, но цена ему какая то совсем смешная.
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    Зеркальный
    1724832672
    Да что уж там, комедия уже лет 20 делится, всей страной смеёмся
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    Админ ресурс
    1724843352
    Махачкала вчера отбивалась из последних сил, но не так испуганно как зендид в субботу
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    slavа0508
    1724851438
    Согласен с Александром . Динамо играло как Ахмат и что то надо делать и учиться играть против такой тактики иначе не чего не светит ...
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    DVOK68
    1724855703
    Александр прав.
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