Бубнова развеселил матч «Спартака» с «Динамо» Мх

Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов прокомментировал матч красно-белых с «Динамо» Мх (0:1) в 3-м туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

«Если сравнивать с игрой «Зенита» против «Акрона» в Кубке, то этот матч намного веселее был. У Махачкалы состав был оптимальный, не могу сказать, что и «Спартак» играл резервистами. На поле у красно-белых не было игроков, которые прочно осели на скамейке. У Станковича вообще сейчас конкуренция сумасшедшая, да и ещe планируют усиливаться.

В первом тайме «Спартак» большое преимущество имел, во втором вообще подавляющее, чуть ли не 90% контроля мяча. Но, как и «Зенит», «Спартак» привeз себе дурацкий пенальти: у красно-белых «отметился» Хлусевич. Куда ты его за майку хватаешь, столько держишь? Ничего настолько опасного нет, тебя подстраховывают.

Но Хлусевич в принципе в атаке играет лучше, чем в обороне. Станкович его заменил в перерыве, и я не сомневаюсь, что в следующей игре чемпионата в старте не выпустит.

Мне этот матч напоминал игру красно-белых с «Ахматом» в чемпионате. Махачкала как под копирку сыграла, освоила учебное пособие, как играть против «Спартака». Три центральных защитника, два опорных полузащитника, всего семь обороняющихся игроков – все зоны закрыты.

При потере мяча все переходят на свою половину поля, при стандартах все в штрафной. И обязательное условие – вратарь должен не просто хорошо стоять, а творить чудеса, что Волк и делал.

Самое смешное, что «Спартак» с таким преимуществом, с таким количеством голевых моментов мог 0:3 проиграть! У Зиновича был шанс забить из вратарской, ударил в Селихова, потом по пустым воротам пробили со своей половины поля. Если бы проиграли 0:3, вообще бы комедия была. Станкович и без того с ума сходил, орал на всех.

Но ничего, в Кубке у них есть уже две победы, они пройдут дальше, а так спустили их немного с небес на землю, чтобы слишком не зазнавались после ничьей с «Зенитом» в Санкт-Петербурге», – написал Бубнов.