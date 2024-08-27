Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    • Главная
    • Новости
    • Мостовой считает, что Соболев не понадобится «Зениту» после покупки Гонду

    Мостовой считает, что Соболев не понадобится «Зениту» после покупки Гонду

    Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой считает, что форвард красно-белых Александр Соболев теперь не нужен «Зениту».

    «Конечно, теперь Соболев «Зениту» не нужен. Было бы глупо иметь столько нападающих. Зачем? Его и в «Спартак» теперь не настроены принимать, и в «Зените» он не нужен.

    Значит, нужно искать другой клуб. Он еще любой команде пригодится. Думаю, эту ситуацию решат. Станкович – опытный тренер и футболист, он видел сотни таких ситуаций», – сказал Мостовой.

    • Во вторник «Зенит» объявил о трансфере форварда Лусиано Гонду из «Архентинос Хуниорс».
    • Нападающий Александр Соболев, отстраненный от тренировок со «Спартаком», также называют кандидатом на переход в петербургский клуб.

    Новости по теме
    «Зенит» наказали за оскорбления Соболева болельщиками 10
    Четырем футболистам РПЛ вручили грамоты от Минобороны РФ 5
    Экс-тренер «Спартака» допустил ухудшение психологического состояния Соболева 16
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    27.08.2024 18:15
    Рекомендуем
    Комментарии (2)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Garrincha58
    1724777174
    Соболев сильный нападающий он даже сильней Тюкавина любому клубу пригодится, а кто такой Гонду мы точно не знаем тут фифти фифти усилит он питерцев или нет
    Ответить
    Fialet
    1724780781
    Если Зенит купит Сопелева, будут лохопетами.
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+