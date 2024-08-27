Мостовой считает, что Соболев не понадобится «Зениту» после покупки Гонду

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой считает, что форвард красно-белых Александр Соболев теперь не нужен «Зениту».

«Конечно, теперь Соболев «Зениту» не нужен. Было бы глупо иметь столько нападающих. Зачем? Его и в «Спартак» теперь не настроены принимать, и в «Зените» он не нужен.

Значит, нужно искать другой клуб. Он еще любой команде пригодится. Думаю, эту ситуацию решат. Станкович – опытный тренер и футболист, он видел сотни таких ситуаций», – сказал Мостовой.