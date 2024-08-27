Винисиус сказал, что мешает «Реалу» сделать требл

Вингер «Реала» Винисиус Жуниор объяснил, почему у команды возникают сложности в Кубке Испании.

«Кубок Испании всегда мешает нам выиграть требл, потому что в январе мы играем против очень трудных соперников, а в этот период проводится больше всего матчей, поэтому кубковые соревнования немного усложняют ситуацию.

Сначала идет Лига чемпионов – это самый сложный турнир, – затем Ла Лига, а потом Кубок Испании. В каждом турнире приходится сталкиваться с давлением, потому что в Лиге чемпионов «Реал» всегда хочет побеждать. Не только игроки – болельщики также требуют от нас победы в этом соревновании.

Но сейчас наша цель – постараться выиграть все турниры, в которых мы участвуем, и, наконец, завоевать требл», – сказал Винисиус.

В прошлом сезоне «Реал» вылетел в 1/8 финала Кубка Испании, проиграв «Атлетико». При этом клуб выиграл чемпионат и Лигу чемпионов.

Мадридцы выиграли Кубок Испании в сезоне-2022/23, но в чемпионате стали вторыми, пропустив вперед «Барселону», а в Лиге чемпионов вылетели в полуфинале.

В сезоне-2021/22 «Реал» выиграл чемпионат Испании и Лигу чемпионов, но в Кубке проиграл «Атлетику» на стадии 1/4 финала.

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