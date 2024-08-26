Футболист «Мурас Юнайтед» сломал челюсть одноклубнику из Украины – с ним расторгли контракт и отправили в СИЗО

Стало известно о громком скандале внутри «Мурас Юнайтед».

15 августа нападающий Мирбек Ахматалиев подрался на тренировке с партнером по команде Евгением Терзи.

Игрок сборной Кыргызстана ударил одноклубника из Украины и сломал ему челюсть.

В связи с этим «Мурас Юнайтед» расторг контракт с 30-летим форвардом, а также уволил весь тренерский штаб и спортивного директора.

Кыргызский футбольный союз также наказал Ахматалиева – его дисквалифицировали на пять лет.

Занимаются расследованием этого дела и правоохранители. Футболиста арестовали. Ему предъявлено обвинение по статье «Причинение менее тяжкого вреда здоровью». Спортсмен отправлен в СИЗО-1 Бишкека до 22 сентября.