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    Тарасов рассказал о расходах на детей

    Экс-полузащитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Тарасов сообщил, что тратит на детей сотни тысяч рублей ежемесячно.

    «Няня – 120 тысяч в месяц. Еще с нами четвертый год живет семья, которая помогает по дому – 150 тысяч.

    Сейчас сын пошел в детский сад – это 100 тысяч в месяц. Дочки занимаются художественной гимнастикой – если не ошибаюсь, 45 тысяч в месяц на двоих. Репетиторов у детей нет.

    Насчет игрушек… Я щедрый папа. Я могу увидеть детский магазин, зайти и купить им что-то. На это уходит тысяч 50 в месяц», – рассказал Тарасов.

    • Футболист закончил карьеру в 2021 году.
    • Сейчас Дмитрий курирует медийную команду «Родина Медиа».
    • За «Локомотив» он выступал с 2010 по 2019 год, 1 раз выиграл РПЛ и трижды Кубок России.

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    Источник: ютуб-канал «proПУСК»

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    26.08.2024 20:08
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    Комментарии (7)
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    ivany4
    1724693611
    Да на фоне жены Сафонова ты просто "нищеброд".)))
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    Интерес
    1724695025
    Чего вдруг в очередной раз его расходы стали публиковать? Ещё ищет варианты усыновления? Я готов отдаться в эти щедрые руки.
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