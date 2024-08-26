Тарасов рассказал о расходах на детей

Экс-полузащитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Тарасов сообщил, что тратит на детей сотни тысяч рублей ежемесячно.

«Няня – 120 тысяч в месяц. Еще с нами четвертый год живет семья, которая помогает по дому – 150 тысяч.

Сейчас сын пошел в детский сад – это 100 тысяч в месяц. Дочки занимаются художественной гимнастикой – если не ошибаюсь, 45 тысяч в месяц на двоих. Репетиторов у детей нет.

Насчет игрушек… Я щедрый папа. Я могу увидеть детский магазин, зайти и купить им что-то. На это уходит тысяч 50 в месяц», – рассказал Тарасов.

Футболист закончил карьеру в 2021 году.

Сейчас Дмитрий курирует медийную команду «Родина Медиа».

За «Локомотив» он выступал с 2010 по 2019 год, 1 раз выиграл РПЛ и трижды Кубок России.

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