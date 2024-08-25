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  • Экс-вратарь «Крыльев» Лобос назвал любимое российское пиво

Экс-вратарь «Крыльев» Лобос назвал любимое российское пиво

25 августа 2024, 11:42
4

Бывший вратарь «Крыльев Советов» Эдуардо Лобос высказался о любви россиян к алкоголю.

– У многих иностранцев Россия ассоциируется с алкоголем. А у вас?

– Было странно видеть на улице людей, которые гуляют и пьют пиво. Достаточно много было людей, пьющих водку. Я понимаю, что это, наверное, какая-то часть культуры. По крайней мере, я так к этому относился.

– Алкогольный напиток, который запомнился?

– «Жигулевское» – лучшее пиво, которое я пробовал. Если говорить про вино, то нравится красное.

  • Чилиец был в Самаре в 2005-2010 годах.
  • Он провел за «Крылья» 129 матчей в РПЛ, пропустил 167 голов.
  • Сейчас Лобос тренирует на родине «Депортес Линарес».

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Лобос Эдуардо
Комментарии (4)
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DVOK68
1724576259
Не был в Самаре.А в моём родном городе на улице в основном пьют кофе из пластиковых разноцветных стаканчиков...) Пиво и прочие "джин-тоники"пили в нулевые...сейчас редко вижу как глотают на улице "балтики" и прочие "охоты",в основном бо мжови у пятёрочек фигурируют в сей привычке)
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slavа0508
1724594585
Ну сейчас и пиво то на улице особо то не пьют . а водку тем более ...
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odoon
1724771817
Ну самарское "Жигулевское" действительно отличное
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