Экс-вратарь «Крыльев» Лобос назвал любимое российское пиво

Бывший вратарь «Крыльев Советов» Эдуардо Лобос высказался о любви россиян к алкоголю.
– У многих иностранцев Россия ассоциируется с алкоголем. А у вас?
– Было странно видеть на улице людей, которые гуляют и пьют пиво. Достаточно много было людей, пьющих водку. Я понимаю, что это, наверное, какая-то часть культуры. По крайней мере, я так к этому относился.
– Алкогольный напиток, который запомнился?
– «Жигулевское» – лучшее пиво, которое я пробовал. Если говорить про вино, то нравится красное.
- Чилиец был в Самаре в 2005-2010 годах.
- Он провел за «Крылья» 129 матчей в РПЛ, пропустил 167 голов.
- Сейчас Лобос тренирует на родине «Депортес Линарес».
Источник: «Чемпионат»