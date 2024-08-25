Экс-вратарь «Крыльев» Лобос назвал любимое российское пиво

Бывший вратарь «Крыльев Советов» Эдуардо Лобос высказался о любви россиян к алкоголю.

– У многих иностранцев Россия ассоциируется с алкоголем. А у вас?

– Было странно видеть на улице людей, которые гуляют и пьют пиво. Достаточно много было людей, пьющих водку. Я понимаю, что это, наверное, какая-то часть культуры. По крайней мере, я так к этому относился.

– Алкогольный напиток, который запомнился?

– «Жигулевское» – лучшее пиво, которое я пробовал. Если говорить про вино, то нравится красное.