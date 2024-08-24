Клопп рассказал, как провел лето

Экс-тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил, чем занимается после ухода из клуба.
«Лето прошло замечательно. Отдых приходится организовывать, потому что многие люди хотят с тобой встретиться и все такое. Так что нам пришлось немного сбавить обороты.
Сейчас мы провели три недели вместе с внуками и детьми. Это было прекрасно.
Да, я скучаю по «Ливерпулю». Но не по работе, а по людям в клубе. Впрочем, мы можем увидеться, когда захотим», – сказал Клопп.
- 57-летний немец взял паузу в тренерской карьере как минимум на год.
- Клопп возглавлял «Ливерпуль» с 2015 по 2024 год и выиграл с командой 8 трофеев.
Источник: ESPN